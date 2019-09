A szívbetegség veszélyét ezek növelik

A szívkoszorúér-megbetegedések egyik legnagyobb rizikófaktora például - nem meglepő módon - a dohányzás, amely már fiatal korban is jelentősen megnövelheti a betegség kialakulásának esélyét. Azoknak a fiatal felnőtteknek, akik cigarettáznak, többszörös esélyük van rá, hogy szívrohamot kapjanak, amit számos kutatás igazol. Akik sokat füstölnek, az esély akár a nyolcszorosára is emelkedhet a nem dohányzókhoz képet. A szakemberek egyetértenek abban, hogy a szívroham elkerülésének egyik legjobb módja, ha minél hamarabb letesszük a cigarettát.

Veszélyben a kismamák is

Azoknak a nőknek is érdemes fokozottan óvatosnak lenniük, akiknek a terhességénél olyan komplikációk léptek fel, mint a preeklampszia, a terhességi cukorbetegség, a nagymértékű hízás, illetve a koraszülés. Ennek oka, hogy nagyon sokszor ezeknek a problémáknak a hátterében valamilyen artériabetegség áll. Éppen ezért ha valaki a terhessége során a fentieket tapasztalja, fontos, hogy kardiológiai kivizsgáláson essen át. A koraszülés oka gyakran az, hogy a mama és a baba érrendszere nem működik megfelelően, ami előrevetítheti egy szívroham vagy egyéb szívbetegség kialakulását a - nem is olyan távoli - jövőben.

A familiáris hiperkoleszterinéma, vagyis az örökletes magas koleszterinszint azért veszélyes, mert hozzájárul az erek elmeszesedéséhez, így jelentősen megnöveli a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát. A betegséget kezelni kell, mivel a kezeletlen hiperkoleszterinémiában szenvedő férfiak fele még 50 éves kora előtt szívrohamot kap - a nők esetében ez a szám 30 százalék. Mivel a betegség tüneteit nehéz észrevenni, folyamatos szűrővizsgálatokra van szükség, különösen azoknak az esetében, akiknél a családban már előfordult kórosan magas koleszterinszint.

Kutatások kimutatták azt is, hogy az afro-amerikaiak körében jóval gyakoribb a szívbetegség, így a származás is a rizikófaktorok közé tartozik. Szintén több vizsgálat igazolja, hogy a depressziósok esélye is nagyobb a szívbetegségre az átlagnál. Ennek oka, hogy a kedélybetegek szervezetében magasabb arányban termelődnek stresszhormonok, amelyek gyulladáskeltő hatásúak és az erek szűküléséhez vezethetnek. Emellett a depressziósok általában kevésbé táplálkoznak egészségesen, gyakran dohányosok, illetve rendszeres alkoholfogyasztók, és a rendszeres fizikai aktivitás is hiányzik az életükből - ezek a tényezők pedig mind növelik a szívbetegségek kialakulásának esélyét.

