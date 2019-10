A legveszélyesebb ételszínezékek

Vörös 40

Bizonyos gyorséttermekben ezzel színezik például az eperszószt, amelyben a színezéken kívül még cukorszirup és minimális mennyiségű valódi gyümölcs is található. Ez a festéktípus benzidint tartalmaz, amely közismerten rákkeltő. Egyes gyermekek számára készült folyékony gyógykészítményekbe is belekeverik. Ezen kívül megjelenhet kenyerekben, gabonapelyhekben és italokban.

Kék 1

Ha észrevesszük, hogy egy új farmer viselése után bőrünkön halvány kék foltok keletkeznek, akkor ennek a festéknek köszönhető. A bőrön keresztül pedig bejut a szervezetünkbe is, ahol károsíthatja az idegsejteket, allergiás reakciókat, sőt viselkedési zavarokat is kiválthat. Cukorkákban és fogápolásra használt termékekben is megtalálható.

Bizonyos ételszínezékek veszélyesek lehetnek az emberi szervezetre

Sárga 5

Gyakran megtalálható üdítőitalokban, gyógyszerekben, vitaminokban és savlekötőkben. Csökkentheti a spermaszámot, allergiás reakciókat, sejtkárosodást is okozhat, tartrazin néven is ismert. Cinkhiányt is okozhat a szervezetben, amely gyerekeknél viselkedészavarok kialakulásához is vezethet.

Sárga 6

Ez az ételfesték egyebek mellett a heredaganatokért is felelős lehet, illetve gyakran okoz allergiás reakciót, súlyosbíthatja az asztmás tüneteket, valamint hiperaktivitást is kiválthat. Kerülhet belőle sajtokba, kekszekbe és sajtot tartalmazó készételekbe is.

Karamellszínezék

Nagyon sok cukorkában megtalálható, illetve kólafélékben is, valamint bolti szószokban, sörökben és készételekben is. Rákkeltő hatású lehet.

