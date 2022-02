A kikapcsolt gáztűzhelyből is szivároghat káros anyag

A gáztűzhelyekből akkor is szivároghat a globális felmelegedésért részben felelős metán, amikor az nincs bekapcsolva - bizonyították be a Stanford Egyetem kutatói, az erről szóló tanulmány az Environmental Science and Technology folyóiratban jelent meg, melyet a Qubit szemlézett.

Egy gáztűzhely metánkibocsátásának 80 százaléka kikapcsolt helyzetben kerül a légkörbe! Fotó: Getty Images

A kutatók 53 kaliforniai háztartásban mérték meg a gáztűzhelyek által a levegőbe kibocsátott metán mennyiségét a tűzhely kikapcsolt és bekapcsolt állapotában, és az olyan köztes helyzetben, amikor még nem gyulladt meg a tűz, de a gombot már elfordították. Sajnos, elkeserítő eredményre jutottak, mert a tűzhely és a gázvezetékek túl laza csatlakozásai és illesztései miatt a gáztűzhelyek metánkibocsátásának 80 százaléka kikapcsolt helyzetben került a légkörbe.

Mindegy, hogy régi vagy új tűzhelyről van szó, és a készülék márkája sem számított. Az viszont kiderült, hogy az elektromos szikragyújtó helyett gyújtólángot használó sütők több metánt bocsátottak ki. A kutatók felhívták a figyelmet arra is, hogy pusztán azzal, hogy valakinek a háztartásában gáztűzhely, gázvezetékek és csatlakozások vannak, több kibocsátás keletkezik 24 óra alatt, mint a tűzhely használata során.

Noha egy gáztűzhelyből a használt gázmennyiség 1,3 százaléka kerülhet a levegőbe, ez pedig eltörpül például a szénnel fűtött erőművek vagy egyes vállalatok kibocsátása mellett, a sok kicsi, sokra megy. Ugyanis a kutatók szerint az Egyesült Államokban több mint 40 millió gáztűzhelyet használnak, és a gáztűzhelyekből kibocsátott metán évente közel akkora környezeti hatással jár, mint 500 ezer benzinmotoros autó szén-dioxid-kibocsátása.