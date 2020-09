A Google Térképen is követhetjük a koronavírust

Ahogy a koronavírus második hulláma felfutóban van, a nagy techcégek is igyekeznek applikációkkal, innovatív ötletekkel segíteni a járvány elleni harcot. Így tesz a Google is, amely az év eleje óta több frissítést is kiadott a szolgáltatásaihoz, a Térkép funkció forgalomfigyelő algoritmusán is finomítottak, illetve feltüntették az egyes vendéglátóhelyek neve mellett, hogy vállalnak-e házhozszállítást. Egy most kiadott frissítésnek köszönhetően azt is láthatjuk, hogy egy adott országban hogyan növekedett a fertőzöttek száma az elmúlt egy hétben - írja a hvg.hu.

A Google Térkép is segíti a járvány elleni védekezést. Fotó: Getty Images

Így követhetjük a vírus terjedését

Az új szolgáltatás a világ 220 országában, közöttük Magyarországon is elérhető lesz még ezen a héten. A Térkép mobilos változatában követhetjük majd a vírus terjedésének ütemét, androidos készülékekről és iPhone-okról egyaránt. Bármelyik ország esetében megnézhetjük a napi fertőzési adatokat, ami például az áruszállítónak, több országban ingázóknak lehet nagyon hasznos. Ráadásul nem csak az aktuális fertőzöttszámot olvashatjuk így le, hanem azt is, hogy mennyivel emelkedett az elmúlt egy hétben. Ez alapján pedig a járvány terjedésének üteméről is képet kaphatunk.

A szoftverhez az adatokat az Egészségügyi Világszervezet és a John Hopkins Egyetem szolgáltatja majd. A koronavírus terjedését a HáziPatika.com oldalán lévő járványtérképen is követhetjük, az európai számokért az alábbi, a magyarországiakért pedig az alábbi linkre kattinthatva.