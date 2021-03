A COVID-19 után ez a leghalálosabb fertőzés

A tuberkulózis fontos közegészségügyi problémát jelent, Európában és Közép-Ázsiában a COVID-19 után a második legtöbb halálozást okozó fertőző betegségnek számít - állapította meg két regionális európai közegészségügyi szervezet. 2019-ben, abban az évben, amelynek adatai a legfrissebbek, a térségben 246 ezer tuberkulózisos megbetegedést regisztráltak, ez az előző évhez viszonyítva 13 ezerrel kevesebb volt. A stockholmi központú Európai Betegségmegelőzési és -Ellenőrzési Központ (ECDC), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) koppenhágai székhelyű európai hivatala szerint ebben a térségben fordult elő a globális tuberkulózisos esetek 2,5 százaléka.

Mi a tuberkulózis? A betegség okozója a Mycobacterium tuberculosis (Koch-féle bacilus), melynek emberi (humán) és szarvasmarha eredetű ("bovin") alfajtáit szoktuk megkülönböztetni. A betegség jellemzően a tüdőben specifikus gyulladással kezdődik, de lényegében az egész szervezetre kiterjedhet. Tüneteiről és a kezelés módjairól bővebben az alábbi cikkünkben írunk! h i r d e t é s

A WHO adatai szerint 2019-ben 20 ezer ember halálát okozta a tuberkulózis a térségben.

A koronavírus okozta pandémia megakasztotta a tuberkulózis elleni küzdelmet, kevesebb szűrővizsgálatot végeznek és kevesebb beteget kezelnek. Az ECDC és a WHO szakértői szerint aggodalomra ad okot, hogy a kevesebb szűrés miatt a tuberkulózisban szenvedő, de nem diagnosztizált betegek nem kapnak kezelést és másokat is megfertőzhetnek.

Az is aggasztó, hogy egyre több olyan eset fordul elő, amikor a tuberkulózis kórokozói rezisztensek a hagyományos gyógyszerekre, ami megnehezíti a betegek kezelését. Hans Kluge, a WHO regionális vezetője hangsúlyozta annak valós veszélyét, hogy a nő a gyógyszerrezisztencia kockázata, s mint mondta, ezt mindenképpen el kellene kerülni.

A tuberkulózis továbbra is fontos közegészségügyi probléma Európában is. Fotó: Getty Images

A WHO európai régiójába 53 ország tartozik Izlandtól Üzbegisztánig, Oroszországot, valamint Törökországot is beleértve. A régió becsült tuberkulózisos eseteinek több mint 80 százaléka Kelet- és Közép-Európában és Ázsia középső térségében fordul elő. Oroszországban 73 ezer, Ukrajnában 34 ezer, Üzbegisztánban 22 ezer, Romániában, Törökországban és Kazahsztánban pedig 13-13 ezer esetet jegyeztek fel a jelentés szerint.

A jelentést a szerdai tuberkulózis világnap előtt tették közzé. A WHO 1982-ben nyilvánította a tuberkulózis (gümőkór, tbc, tüdőbaj) világnapjává március 24-ét, mert 1882-ben ezen a napon jelentette be Robert Koch német orvos a tuberkulózis baktériumának felfedezését.