9 jel, hogy valami nincs rendben

Ha a tükör előtt vagy bevásárlás közben jövünk rá arra, hogy derékban már szélesebbek vagyunk, ideje mérőszalaghoz nyúlni. Ha ugyanis a derékkörméret nők esetében, az megnöveli a cukorbetegség, illetve az úgynevezett metabolikus szindróma kockázatát, ami jelentősen nagyobb lesz 88, illetve 102 centi felett. Az elhízás és a cukorbetegség kombinációja pedig fáradtsággal, koncentrációhiánnyal, gyakori vizelési ingerrel bonyolítja életünket, de hosszú távon a keringési rendszert és a látást is ronthatja. Rendszeres testmozgással és megfelelő étrenddel a probléma kiküszöbölhető.

Nemcsak a kevés alvás, hanemezt, valamint az is, ha gyakran vakarjuk orrunkat vagy szemeinket. Ha a probiotikumok nem enyhítik allergiás tüneteinket , utána kell járni, hogy mi okozza: por, atka vagy valami más.Ha sokat úszunk vagy sok időt töltünk izzadt edzőruhában és - cipőben, ne csodálkozzunk azon, ha viszketni kezd a láb. A nedves környezet hatására lábunk érzékenyebb lesz, nagyobb eséllyel jelenhetnek meg rajta gombás fertőzések - ezt szerencsére gombaölő krémmel hatástalanítani lehet. A gyógyuláshoz a jó higiénia persze legalább annyira fontos, mint az is, hogy

A hajhullás 9 leggyakoribb oka Átlagosan napi 60-100 hajszál elvesztését tekinthetjük normálisnak. Ha ennél nagyobb mértékű a hajhullás, esetleg nem nő vissza a haj, vagy kopasz foltok jelennek meg, akkor érdemes szakemberrel kivizsgáltatni magunkat. A témáról itt írtunk korábban.

Törékeny körmök

Székrekedés

Ez általában akkor következik be, ha körmeinkvagy gyakran festjük ki őket. Ilyenkor segíthet, ha elkezdjük körmeinket hidratálni, illetve B7-vitamint tartalmazó étrendkiegészítőt kezdünk el szedni. Egyes esetekben a körmök ilyen állapota gombás fertőzésre, pikkelysömörre, pajzsmirigyproblémákra vagy ízületi gyulladásra is utalhat, bár ilyenkor más tünetek is jelentkezhetnek, bőrproblémák, kimerültség vagy ízületi fájdalmak. Ha ilyeneket érzünk, azonnal menjünk orvoshoz!A test ezzel azt jelzi, hogy több rostot és folyadékot kellene fogyasztani. Fontos, hogy mind oldható, mind pedig oldhatatlan rostokat fogyasszunk - az oldható hatására megszűnik a székrekedés , az oldhatatlan hatására pedig koleszterinszintünk fog csökkenni., ezt azonban elkerülhetjük azzal, ha csak lassan kezdjük el emelni napi rostfogyasztásunk mértékét, ehhez ugyanis szervezetünk könnyen hozzá tud szokni.Forrás: www.dailymail.co.uk