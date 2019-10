7 gyakori tünet, amely bajt jelezhet

Puffadás

Mi a teendő, ha a puffadás kontaminált vékonybél szindróma következtében jelentkezik? Részletek itt.

Az emberek 70 százaléka előbb-utóbb megtapasztalja a felfúvódás tüneteit, a többség pedig sejti is, hogy a panasz mögött emésztési problémák húzódnak meg. Gabona- vagy laktózintolerancia, illetve -allergia is okozhat felfúvódást, továbbá a szakember szerint hormonális zavarok, Candida-fertőzés, székrekedés, túl sok alkohol vagy cukor fogyasztása, diszbiózis, azaz a bélflóra egyensúlyának felborulása, irritábilis bél szindróma, valamint a stressz is kiválthatja. Sokak számára megoldást jelenthet, ha egy-egy étkezésnél kevesebbet esznek, illetve ha kerülik a cukrokat és a mesterséges édesítőszereket (főleg a xilitet, a maltitolt és a szorbitot), a babot, a brokkolit és a karfiolt.

Mind az afta, mind aherpeszaz immunrendszer meggyengülésére utal

Vörös, gyulladt, pattanásos bőr

Minden ember más és más, így bőrünk állapota is egyéni tényezőktől függ. A gyulladt, pattanásos bőr hátterében sok esetben hormonprobléma, magasabb tesztoszteronszint áll, de ez az állapot lehet többek között májelégtelenség, helytelen étrend (túl sok szénhidrát fogyasztása), stressz vagy allergia eredménye is.

Fehér bevonat a nyelven

Emésztési zavarokat, a mikrobiomban bekövetkező egyensúlyzavart, vas- vagy B-vitamin-hiányt, esetleg cukorbetegséget is jelezhet.

Körömbarázdák

Sokaknál válnak láthatóvá kisebb csíkok, barázdák a körmökön. A vízszintes barázdák semmi rosszat nem jelentenek, a függőlegesekre viszont nem árt figyelni, mert akár vérszegénységre vagy reumatoid arthritiszre is utalhatnak.

Afta és herpesz

Előbbi a száj belső részén, utóbbi kívül jelenik meg, de egy dolog közös bennük: mindkettő azimmunrendszermeggyengülésére figyelmeztet.

Besárgult bőr vagy szemfehérje

Míg előbbi általában túl sok A- és C-vitamin bevitelére utal, utóbbi májbetegséget jelezhet. Ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni, hogy minél kevésbé legyen kedvezőtlen a diagnózis.

Szemrángások

Magnéziumhiányra vagy idegrendszeri problémára utalhatnak. A helyzet általában nem súlyos, nem igényel orvosi kezelést, hanem rövid időn belül magától rendeződik.

Forrás: healthista.com