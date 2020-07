10 banális tünet, amit látnia kell az orvosnak

Hirtelen fogyás

A túlsúlyosoknak maga lehet a megtestesült csoda, amikor a mérleg minden erőfeszítés nélkül egyre kevesebbet mutat. Ám ha valaki nem sportol és nem diétázik, ennek ellenére havonta 5 vagy félévente 10 százalékot veszít a súlyából, akkor felmerül a kérdés: mi lehet a háttérben? Az orvosok ennek a tünetnek a hallatán azonnal vizsgálatok sorát rendelik el, mert gyakran ez a daganatos betegség első jele, a tumorsejtek ugyanis rengeteg energiát igényelnek a növekedésük során. De nem kell feltétlenül a legrosszabbra gondolni, mert pajzsmirigy-túlműködés, cukorbetegség vagy felszívódási zavar is okozhat hirtelen fogyást.

Duzzadt nagylábujj

Fájdalmas, amikor az ember belerúg az ágy sarkába - de mi van akkor, ha semmi ilyesmi nem történt, a nagylábujj mégis vörös, duzzadt és fájdalmas lesz? Ez gyakran aköszvényelső tünete, melynek során a szervezet húgysavszintje megemelkedik, és apró, tűhegyes kristályok formájában lerakódik az ízületekben. Bár a gyulladás 5-10 nap alatt magától is elmúlik, érdemes orvoshoz fordulni vele, mert kezelés nélkül hamarosan visszatér, és hosszú távon károsíthatja az ízületeket.

Állandó fáradtság

Amikor az ember egész nap dolgozik, majd éjfélig internetezik, nem csoda, ha másnap fáradtan ébred. Gond akkor van, ha a rendszeres és kiadósalvásután is hasonlóan érezzük magunkat. Előfordulhat persze, hogy egyszerűen egy vírus vagy baktérium bujkál bennünk, és a szervezet így üzen, hogy szüksége lenne egy kis extra nyugalomra. Kezdődő depresszió, alvási apnoe, vérszegénység, keringési zavar, de akár daganatos megbetegedés is állhat a háttérben. Ha a pihenés ellenére két hét után sem csökken a fáradtságérzet, érdemes utánajárni a tünet okának.

Bizonyos esetekben enyhének tűnő panaszokkal is fontos orvoshoz fordulni. Fotó: Getty Images

Hallható szívdobogás

Az egészséges ember nyugodt körülmények között (tehát nem sportolás közben vagy után) nem érzékeli a saját szívdobogását. Ha mégis hallhatóvá válik a szívverés, az ritkán jelent jót. Néha a szív ritmuszavara okozza, az esetek többségében azonban nem a szívvel van a gond. Alacsony vérnyomás, pajzsmirigyprobléma, cukorbetegség vagy akár kiszáradás is okozhatja ezt a furcsa tünetet. Egy dolog biztos: ilyenkor nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatot.

Indokolatlan zihálás

Ha hirtelen meg kell állni abban a lépcsőfordulóban, ahol eddig még soha, vagy nem sikerül végigmondani egy mondatot anélkül, hogy levegő után kapkodna a vesszőnél, nem szabad legyinteni. A fizikai megterhelés nélkül jelentkező légszomj arra utal, hogy csökkent a szív vagy a tüdő működésének kapacitása. Ez az állapot minél sürgősebb kivizsgálást igényel, mert bár előfordulhat, hogy csak az allergia miatt bedugult orr, vagy a karantén okozta csökkent erőnlét a ludas, de lehet a háttérben kezdődőasztmavagy akár szívkoszorúér-szűkület, tüdőfertőzés is.

Hólyagos kiütések

A viszkető, hámló könyökről, térdről, a háton jelentkező apró, hólyagos kiütésekről sokan ekcémára vagy allergiára gyanakodnak, pedig lisztérzékenység is okozhatja. Bár a cöliákiához elsősorban emésztőrendszeri tüneteket társítunk - mint a fogyás, a hasmenés vagy a puffadás -, nem szabad elfelejteni, hogy ez egy autoimmun betegség, amely nagyon sokféle formában jelentkezhet, és gyakran bőrtünetekkel kezdődik. Az apró kiütések mellett a foltos hajhullás vagy a hirtelen jelentkező pigmenthiány (vitiligo) is lehet az első jelek egyike. A lényeg, hogy egyikkel sem szabad sokáig elodázni az orvosi vizsgálatot, mert a szervezetben lévő gyulladás csak a megfelelő diéta megkezdése után húzódik vissza.

Feledékenység

A fáradtság és a stressz feledékennyé teszi az embert, ám ha egy otthon töltött pihentető hétvége után is ködös marad a gondolkodásunk, érdemes orvoshoz menni, mert előfordulhat, hogy hormonális okok vannak a háttérben. Különösen akkor, ha emellett az állandó fázás és a libidó csökkenése is megfigyelhető. Bár a tünetek külön-külön semmiségnek tűnhetnek, ha együttesen jelentkeznek, érdemes velük felkeresni az orvost, mert előfordulhat, hogy pajzsmirigy-alulműködés okozza őket.

Megváltozott kézírás

Az ember kézírása viszonylag keveset változik az élete során, ha mégis, arra mindig érdemes odafigyelni, különösen, ha ez nem hosszú évek, hanem hetek, napok alatt történik meg. Amennyiben egyre kisebbé válnak a betűk, és egyre szorosabban jönnek egymás után, noha lenne még bőven hely a papíron, akkor érdemes megmutatni magunkat az orvosnak. Előfordulhat ugyanis, hogy a jelenséget a kéz remegése okozza, ami a Parkinson-kór első tünete, csakúgy, mint a szaglás elvesztése és az intenzív álmodás, az alvás közbeni rúgkapálás.

Dudor a nyakon

Bár arról sokat olvashatunk, milyen fontos a mell önvizsgálata, a nyakon megjelenő dudorokkal az emberek hajlamosak sokáig várni, mielőtt megmutatnák az orvosnak. Tény, hogy a nyakon található nyirokmirigyek egy banális vírusfertőzés hatására is hetekre megduzzadhatnak, ám ha hat hét után sem tűnik el a daganat, vagy hétről hétre növekszik, akkor minél előbb érdemes orvosnak is megmutatni, mert torok-, száj-, fül-, hangszál- vagy pajzsmirigytumor, de akár a nyirokszervek elsődleges daganata (limfóma) is lehet a háttérben.

Nem gyógyuló seb

Köztudott, hogy a festékes anyajegyeket figyelni kell, mert ha változik a méretük, a színük vagy a formájuk, az a melanoma első tünete lehet. Azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy a nehezen vagy egyáltalán nem gyógyuló sebek is erre utalhatnak. Ráadásul nemcsak a bőrön, hanem a szájban is! Ha a sérülés három hét elteltével sem múlik, érdemes kideríteni, mi ennek az oka, mert a bőrrákon kívül cukorbetegség, legyengült immunrendszer vagy akárfertőzésis akadályozhatja a gyógyulást.

A cikk a Nők Lapja Egészség június-júliusi számában jelent meg.