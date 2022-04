Az elmúlt hetekben mérhetően megugrott a külföldre költözéssel kapcsolatos keresések a száma az interneten - hangzott el az RTL Klub Fókusz című műsorában. A beszámoló szerint a külföldre vágyók többsége Európában maradna. Igen népszerű mostanában Ausztria - itt például egyes határ menti falvakban ugyanannyi pénzre van szükség egy családi ház felépítéséhez, mint mondjuk Szombathelyen. Vannak azonban olyanok is, akik ennél messzebb, például Spanyolországba költöznek, hogy új életet kezdjenek.

Külföldre költöznének a magyar fiatalok. Fotó: Getty Images

Ez hajtja külföldre a magyarokat

A kiköltözési hullám már a koronavírus-járvány alatt is érezhető volt, mostanában azonban még tovább gyorsult a kivándorlás. A szakértők szerint ennek hátterében főként az orosz-ukrán háború okozta bizonytalanság, valamint a magas magyarországi infláció áll. A K&H ifjúsági index idei felméréséből az is kiderült, hogy a fiatalok harmada szívesen dolgozna külföldön - ez az arány az elmúlt 10 évben még sosem volt ilyen magas. A megkérdezettek többsége emellett úgy gondolja, hogy könnyen találna is állást.

h i r d e t é s

Spanyolország évről évre egyre népszerűbb célpont a szerencsét próbáló magyarok körében. A tapasztalatok szerint a vendéglátói és informatikai szektorban, valamint kamionsofőrként különösen könnyű elhelyezkedni. Egy féléves tapasztalattal és angol nyelvtudással rendelkező felszolgáló például heti öt nap munkával akár 2000-2500 eurót is megkereshet havonta. Ez körülbelül 800-900 ezer forintos fizetésnek felel meg.

Kint vagy itthon egyszerűbb gyereket nevelni? Két történetet mutatunk.

Nem csak a fiatalok mennének innen

A Fókusznak nyilatkozó Balogh Noémi már több mint 10 éve él Spanyolországban. Férjével indított egy közös céget, amely ingatlanbefektetéssel, illetve a spanyolországi letelepedéssel kapcsolatos teljeskörű ügyintézéssel foglalkozik. A házaspár elmondása szerint az elmúlt hetekben folyamatosan csörgött a telefonjuk, ugyanis rengeteg magyar érdeklődik náluk az új élet reményében, de nem csak fiatalok, hanem akár nyugdíj előtt álló, idősebb felnőttek is. "Vannak családok, amelyek a végső elkeseredésükben hívnak minket és az utolsó pénzükkel szeretnének új életet kezdeni Spanyolországban" - mesélte Noémi.

Spanyolországban egyébként befogadóak, kedvesek és figyelmesek az emberek - ezt már Balogh-Bíró Csilla mondta, aki azért költözött családjával tavaly augusztusban Alicantéba, mert kisebbik gyermekük asztmakezelése nem haladt megfelelő ütemben Magyarországon, illetve nagyobbik gyermekük iskolájával sem voltak megelégedve. "Mi általánosságban vágytunk egy új, jobban befogadó környezetre, és egy olyan oktatási rendszerre, ahol megfelelő impulzusokat tudnak kapni a gyerekek, ez azért fontos volt. Ha ez biztosítva lett volna otthon, akkor lehet, hogy meg sem fordult volna a fejünkben, hogy kiköltözzünk" - fogalmazott a férj, Attila.