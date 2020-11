Koronavírus: visszakapjuk a novemberi bérletek árát

Az ITM döntése alapján visszakapják a november havi bérlet árának felét vagy egészét azok, akik november 18-áig visszaváltják a bérletet. Akik a koronavírus elleni intézkedések életbe lépése, november 11-e előtt kezdődő érvényességű, a benyújtáskor még legalább 15 napig érvényes havi bérletet vásároltak, a bérlet árának a felét kapják meg. Akik pedig november 11-e előtt vettek szerdai vagy az utáni érvényességgel kezdődő havi bérletet, a bérlet teljes árát visszakapják a helyközi közlekedési vállalatoktól. Ez az intézkedés egyébként sokakat érint, például a középiskolásokat és a tanárokat is - jegyezte meg az államtitkár.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az egészségügyisek ingyen utaznak

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy - ahogy már mi is beszámoltunk róla - az egészségügyi dolgozóknak és a védekezésben részt vevő orvos- és egészségtudományi hallgatóknak ingyenessé tették a közlekedést. Az érintettek azonban nemcsak a lakóhelyük és a munkahelyük között, hanem országszerte ingyenesen közlekedhetnek a koronavírus-járvány idején. A kedvezményt nemcsak az egészségügyi szakképzettségű dolgozók vehetik igénybe, a gyógyszerészekre is vonatkozik az ingyenes közlekedés - tudatta Schanda Tamás.

