Koronavírus: tovább maradhat a tömegrendezvények tiltása

A veszélyhelyzet végével sok korlátozást feloldottak hazánkban, de tömegrendezvényeket augusztus 15-ig egészen biztosan nem lehet szervezni. Ennek következtében több nagy magyarországi fesztivált teljesen lefújtak (például a Szigetet és Balaton Soundot), másokat pedig augusztus végére halasztottak. Egy hónappal ezelőtt aztán kiderült, hogy a kormány igazán grandiózus ünnepséget szeretne rendezni augusztus 20-án, ebből sokan arra köveztettek, hogy biztosan zöld utat kapnak a nagyobb programok. Ám könnyen lehet, hogy a koronavírus-járvány második hulláma mégis minden hasonló tervet elmos.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Világgazdaságnak adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy véleménye szerint van arra esély, hogy Magyarországon is újra nőni fog a fertőzöttek száma. Emiatt pedig vissza kell hozni a korábbi korlátozások és óvintézkedések egy részét, vagyis a tömegrendezvények még jó darabig tiltólistán maradnak. Sőt, azokat is lefújhatják, amelyek korábban engedélyt kaptak.

Maradt tartalék a második hullámra

Bár a fesztiválok, tömegrendezvények tiltása is sokakat érint, hiszen a szórakozási lehetőségen túl többek megélhetését veszélybe sodorhatja, még szélesebb kört érintő kérdés, hogy mi lesz az ország gazdaságával egy esetleges második járványhullám esetén. Ezzel kapcsolatban Palkovics igyekezett mindenkit megnyugtatni, szerinte maradt még tartalék forrás: "Ezen a ponton még nem tudhatjuk, pontosan mi vár ránk, de ha a következő szakasz újabb jelentős gazdasági károkat okoz, az mindenképp könnyebbség, hogy nemcsak az egészségügyi, hanem a gazdasági védekezéshez szükséges struktúrák is kiépültek. Így például ágazattól és cégmérettől függetlenül megvan a recept arra, hogyan kell egy lépésben akár több ezer ember után bértámogatást igényelni" - mondta a miniszer.