Koronavírus: idén a síszezon is elmarad?

Külföldön dolgozó magyar síoktatók, utazásszervezők és pincérek ezreinek munkahelyét is veszélyezteti, hogy a koronavírus-járvány miatt szinte biztosan elmarad idén az európai síszezon első fele - írta meg az InfoStart. A cikk szerint az országok többségében meg sem nyitják a pályákat, vagy ahol mégis, ott csak a helyieket fogadják, és őket is csak szigorú korlátozások keretében. Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő, Wesselényi Andrea szerint a téli sport szerelmesei és az ágazatban dolgozók reménykednek abban, hogy még lesz idén síszezon Európában, de biztosat senki sem tud mondani.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bonyolult a helyzet

Az európai síterepek közül csak néhány svájci van nyitva, illetve sok helyen csak a versenysportolók használhatják a pályákat. Így a szezon nem tudott megkezdődni az Alpokban. "A gleccserterepeken kiváló a hó, itt meg is kezdődött a szezon októberben, de aztán a korlátozások miatt bezártak ezek a síhelyek is" - ismertette a Wesselényi Andrea. Mint mondta, nagy a bizonytalanság, hiszen Olaszország vezetése elég negatívan nyilatkozott az idei síszezonról, az osztrákok ugyanakkor visszautasítják azt a javaslatot, hogy ne nyissanak meg a sípályák karácsonykor. Az ünnepi időszakban ugyanis az eddigi években többmilliárdos bevételre tette szert az osztrák turizmus a síszezonnak köszönhetően, amely több százezer család bevételét is jelenti. Közben viszon már Angela Merkel német kancellár is az európai síturizmus felfüggesztését sürgeti a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében.

Talán februárban már síelhetünk

A korábbi nyilatkozatokhoz hasonlóan Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón megerősítette, hogy az új típusú koronavírus okozta krízishelyzet miatt idén nem érdemes síutakat tervezni. A síterepek főszezonja azonban a február, tehát ha akkorra már zöld utat kapnak a téli sport szerelmesei, akkor a februári és márciusi síutakkal talán még megmenthető a szezon - véli a szakértő. Elmondása szerint a síterepeken mindent megtesznek azért, hogy ha már fogadhatnak turistákat, akkor a korábbinál is nagyobb biztonságot és élményt biztosítsanak a látogatóknak.

