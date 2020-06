Így néznek ki a tengerpartok a járvány miatt

A Copacabana Beach a világ talán legismertebb strandja, amely Brazíliában, pontosabban Rio de Janeiróban található. A partot számtalan bár, valamint gondtalan fürdőzők tömege lepte el, és még a rendőri jelenlét sem állította meg a táncot - írta meg a Travelo. A strand azonban most teljesen üres, ami egyértelműen a koronavírus-járványnak tudható be.

Máskor tele van fürdőzőkkel a part, most azonban kong az ürességtől.

Fotó: Jo Shelley/CNN

Alig hitték el, hogy járványveszély van

"Kezdetben az emberek nem hitték el, hogy járványveszély van. Összejöveteleket tartottak itt és buliztak egész éjjel. Miután az iskolákat bezárták, az emberek ide jöttek a gyermekeikkel a homokba játszani" - ismertette Fernando Melo ezredes. Tájékoztatása szerint most már az emberek többsége betartja a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályokat. Igaz, nincs sok választásuk, a partra tévedőket ugyanis hangosbeszélőn szólítják fel, hogy jöjjenek le a homokos tengerpartról. Most már sokat javult a helyzet, de sokan még mindig a part mentén futnak vagy sétáltatják kutyáikat.

Tavaly júniusban még tele volt élettel a Copacabana Beach.

Fotó: Mauro Pimentel/AFP/Getty Images

A tengerpart ikonikus szállodája, a Belmont Hotel 97 év alatt most először zárt be. A koronavírus-járvány miatt átmenetileg megtiltották a külföldiek beutazását is. A Copacabanára jellemző pezsgés tehát eltűnt, és a helyét a növekvő aggodalom vette át - írja a CNN. A helyiek csak találgatni tudják, mikor fog visszatérni az élet a megszokott kerékvágásba.

Waikiki is kiürült

A koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások következtében Hawaii egyik népszerű tengerpartja, a Honoluluban található Waikiki strand is szinte üres mostanában. Erről tanúskodik a Hawaii News Now szerdán közzétett videója is.

A tengerparton "békeidőben" mindig rengetegen vannak, főként a szörfözők és a turisták uralják. A partot felhőkarcoló hotelek szegélyezik, az idegenforgalom ezért különösen élénk. A koronavírus-járvány azonban itt is látványos nyomot hagyott.

