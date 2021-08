Így hagy nyomot rajtunk az utazás

Repülés

Az alábbi tünetekkel gyakran találkozhatunk, de szerencsére van rájuk megoldás.

Egészen meglepő, hogy milyen látványosan le tud romlani bőrünk állapota egy hosszabb repülőút alatt. Az utastérben a levegő rendkívül száraz, ezért mindent kövessünk el, hogy szervezetünk minél hidratáltabb maradjon. Igyunk nagyon sok vizet, kerüljük az alkoholt és a koffeint! Vigyünk magunkkal egy kis tégely hidratáló arckrémet, és egy kis, permetezős üvegben arcra fújható termálvizet, és ezeket is vessük be!

Ha nyaralni készülődünk, felvetődik a kérdés: milyen gyógyszereket vigyünk magukkal, és kiránduló, táborozó nagyobb gyermekeinket milyen készítményekkel lássuk el. A választ cikkünkben találja!

Baktériumok

A repterek, vonatok, pályaudvarok, várótermek nem éppen tisztaságukról híresek. Ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor a baktériumokból könnyen juthat az arcunkra is, kiütéseket és pattanásokat okozva. Legyen nálunk mindig hipoallergén arctisztító kendő, illetve olyan fertőtlenítő kendők is, amelyekkel kezünket, telefonunkat vagy székünk karfáját is letörölhetjük. Ezenkívül nagyon figyeljünk rá, hogy a lehető legkevesebbszer érjünk hozzá az arcunkhoz.

A repterek közös használatú helyiségei hemzsegnek a baktériumoktól

Jet lag

Ha időzónákat váltunk utazás közben, szinte biztos, hogy nyoma marad a bőrünkön. Dehidratáltak leszünk, kiesünk a napi rutinunkból, nem alszunk úgy és annyit, amennyit szoktunk, így nem csoda, hogy bőrünk kiszárad, arcunk megdagad. A legjobb ellenszer az alvás és a sok folyadék. Ha tehetjük, tegyünk a hűtőbe néhány használt zöld tea-filtert, és ezeket tegyük a szemünkre, mert nagyon szépen lehúzzák a duzzanatot az arcon és a szemek körül.

Szappanok, krémek

A hotelekben található, előre kikészített szappanok, krémek vészhelyzetben jól jöhetnek, de semmiképp se érintkezzenek az arcunkkal, mivel sem a bennük lévő összetevőket nem ismerjük, sem a szavatosságukról nem tudunk sokat. A legjobb kerülni ezeket, mivel allergiás reakciót válthatnak ki. Inkább mindig vigyünk magunkkal saját arckrémet, testápolót és tusfürdőt.

Forrás: womenshealthmag.com