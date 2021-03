Arborétumtól templomok mentén kastélyokig, hangulatos kávézókon át vendéglőkhöz, de még erdőkön és mezőkön is vezetnek a kerékpárutak, amelyekre hívja az aktív kikapcsolódásra vágyókat Bükfürdő. Az új Tourinform Irodában kölcsönözhetünk kerékpárt, akár elektromos biciklit vagy gyerekkerékpár utánfutót is!

Válassza ki az önhöz illő kerékpártúra-útvonalat!

Van bőven helyben, Bükön, Bükfürdőn is látnivaló, ezért az új szakaszok közül a legkisebb kör a városon át visz. Ejtőzni hívnak az árnyas fák szerte a városban, természet-esszenciát kínál a Répcementi tanösvény, európai színvonalú a katolikus templom parkja, vidéki nosztalgiát mutat a Koczán-ház - ezeket mind érdemes sorra venni. A városkörbe illesszünk be játszóházi kikapcsolódást vagy a Kristálytorony meghódítását, hiszen ezt az útszakaszt a legifjabb biciklisek is kényelmesen teljesíthetik.

Templomok mentén fedezhetjük fel a környéket, ha észak felé vesszük az irányt és Und után Sopronhorpács felé tekerünk vissza Bükfürdőre, ahol a kempingnél önkiszolgáló kerékpáros szervizpont várja a túrázókat. Ez a kör igazi gasztronómiai különlegességet is kínál, hiszen minden ínyenc kedvére tesz a zsirai Piros Ház Vendéglő.

A borról szólhat a nap, ha a csepregi kört választjuk az új útvonalak közül. A szomszéd kisváros szőlőhegye a soproni borvidék széléről adja a könnyebb és testesebb nedűket, a szőlőhegy pedig látványosságnak sem utolsó, ahogy a Bene-hegyi tó és Csepreg templomai sem.

Az ország legrövidebb nevű falvain át is érdemes kerekezni: a lócsi Kisboldogasszony-templom és a bői Szent Imre-templom érintésével, játszótéri kitérővel tekerhetünk Bükfürdő körül egy másik, most kijelölt szakaszon.

A természet szerelmesei vegyék célba a szelestei arborétumot! Az erdőrészletek bejárása közben ne lepődjünk meg, ha mókuskíséretet kapunk, ha pedig a ritka kockás liliom virágzását csodálnánk meg, akkor áprilisra, májusra tervezzük az utunkat.

A gyakorlott kerékpárosok is találnak kihívást az új biciklis útvonalak között: nekik jelöltük ki a Kőszegi-hegységet is érintő vonalat. Szerte Kőszegen találunk pihenőhelyet, hogy aztán a cáki pincesor és Velem érintésével Ausztriába pillantsunk át az erdőjárás közben, mielőtt rácsodálkozunk Kőszeg nevezetességeire. Ha a nyárra időzítjük az utat, ne hagyjuk ki a Jurisics-várban valamely szabadtéri színházi előadást, a kerekezést pedig várossétával zárjuk: időutazásnak is beillik a kőszegi belváros, ahol a vendéglátásra sem lesz panaszunk.

Eltévedni nem fogunk, bármelyik kerékpáros kört is választjuk szaunázás előtt vagy levezetésnek a gyógyvíz kínálta ejtőzés után, hiszen információs táblák jelölik az utunkat Bükfürdő körül.