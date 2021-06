Mitől lesz hányingerünk?

Bár a hányinger és a hányás az utazási betegség jól ismert tünete, fontos tudni, hogy ezek a panaszok számos egyéb ok miatt is jelentkezhetnek. A fertőző betegségek is gyakran okozhatnak hányingert, vagy éppen egy ételmérgezés, amikor is a szervezetünk hányingerrel, majd hányással próbál minél gyorsabban megszabadulni a betegséget okozó romlott ételtől. De sokaknál a stressz, a pánikbetegség, az erős szorongás vált ki émelygést, vagy akár hányást is, míg bizonyos esetekben egyes gyógyszerek, vagy a sugár- és kemoterápia áll a hányinger hátterében. És persze ott van a várandósság is, aminek az egyik legjellegzetesebb korai tünete a hányinger, illetve a hányás.

Hogyan alakul ki a hányinger?

Van az agyunkban, azon belül is a nyúltvelőben egy terültet, az úgynevezett hányásközpont, ami a hányást irányítja. Ebbe a központba futnak be azok azok ingerek, amiknek a hatására előbb kialakul a hányinger, majd bekövetkezik a hányás. Ilyen ingerek érkezhetnek a tápcsatorna, az egyensúlyszerv, a felsőbb idegrendszeri központok és a testben lévő kémiai anyagokra érzékeny receptorok felől.

Hogyan enyhíthetjük a hányingert?

Van néhány egyszerű jó tanács, ami hányinger esetén sokat segíthet az állapotunkon. Ha ránk tör a hányinger, a legjobb, ha lefekszünk egy időre nem mozgolódunk - a mozgás ugyanis csak felerősítheti a tüneteket. Tegyünk hideg borogatást a homlokunkra, lélegezzünk mélyeket és koncentráljunk a légzésünkre. Hasznos lehet az is, ha elkortyolunk egy kis hideg, citromos vizet, de csak óvatosan, apró kortyokban!

Jó tanácsok hányás esetén

Amint jobban vagyunk igyunk egy pohár vizet, esetleg teát! Amennyiben bennünk marad, fokozatosan növeljük az adagot! Egészen addig ne fogyasszunk szilárd ételt, amíg a hányás biztosan el nem múlt! Ha úgy érezzük, hogy bennünk marad az étel, könnyű fogások közül válasszunk: együnk egy banánt, egy kis pirítóst, vagy háztartási kekszet.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha már napok óta émelygünk,

ha sokat hányunk,

ha több mint 24 órán át nem sikerül az elfogyasztott ételt és/vagy folyadékot benntartanunk,

ha a távozó gyomortartalom véres.

Daedalon - hányinger, hányás és émelygés ellen

A Daedalon tabletta különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és kezelésére szolgál. Alkalmazható többek között bármely jármű kiváltotta utazási betegségben, különféle hányingert kiváltó eszközös vizsgálatok előtt, vagy szédüléssel is járó középfül eredetű émelygéskor (például Méniére-szindróma).

Daedalon® 50 mg tabletta, - Dimenhidrinát tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer

A Daedalon tabletta alkalmazása előtt mindenképpen beszéljünk a kezelőorvosunkkal vagy gyógyszerészünkkel.

