A járvány miatt sok magyar nem tud nyaralni menni

Lassanként egyre több korlátozást oldanak fel, újra fogadhatnak például vendégeket a Budapesten kívüli szálláshelyek - és hamarosan a budapestiek is -, illetve a fővároson kívül már a zárt helyiségeket is megnyithatják a vendéglátóegységek. Emellett pedig az országhatárokat is fokozatosan megnyitják, így sokakban felmerül a kérdés, különösen a hosszú bezártság után, mi legyen a nyaralással. Erre volt kíváncsi az Utazó magazin és a Szegedi Tudományegyetem Kommunikációs- és Médiatudományi Tanszéke is, és egy közös felmérésben 1000 főt kérdeztek meg a témában.

A válaszokból kiderült, hogy a magyarok többsége (66 százaléka) otthon tölti majd a pünkösdi hosszú hétvégét, ugyanakkor 22 százalékuk egynapos túrázást, 5 százalékuk egynapos hazai városlátogatást, 7 százalékuk rövid balatoni utazást, 5 százalékuk strandolást és 4 százalékuk wellness pihenést tervez.

A magyarok többsége belföldi nyaralást tervez idén, vagy kénytelen otthon maradni. Fotó: Getty Images

Rövidebb nyaralások, kevesebb pénzből

A megkérdezettek 14 százaléka azt mondta, hogy idén már egészen biztosan nem megy sehova sem vakációzni. De június és augusztus között azért sokan szándékoznak kimozdulni: több, mint 28 százalék legalább egyhetes és 18 százalék ennél hosszabb belföldi nyaralásra indul majd, és csak 20 százalék gondolkodik külföldi úti célban. Fürdőbe, strandra emellett 18 százalékuk megy, míg hétvégente, csak egy-egy napra, a Balatonhoz 17 százalék, valamelyik vízparti üdülőhelyre 16 százalék, más helyszínre 14 százalék kíván elutazni.

A nyári terveket természetesen jelentősen befolyásolja a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet. Átlagosan fejenként kevesebbet tudnak nyaralásra szánni, illetve sokan nem tudnak elszabadulni a munkahelyükről. A válaszadók 64 százaléka jelezte, hogy majdnem minden szabadságát beáldozta a korlátozások idején. Aki jobb helyzetben van - 23.5 százalék -, annak is ki kellett vennie éves szabadságának egy részét, vagy a partnere járt így - 8 százalék. 3 százaléknak pedig egyáltalán nem maradt már szabadsága az idei évre.

A szálláshelyek jellegét tekintve a hotelek veszítettek a népszerűségükből: a felmérésben résztvevők 62 százaléka szavaz az apartmanokra, panziókra, magánszállásokra, míg 32 százalékuk a szállodákra. A többiek a kempinget választják.

A járványveszély miatt a válaszadók 55 százaléka tartja fontosnak a megfelelő szociális távolságtartás betartását, 62 százalék szerint pedig elengedhetetlen a bejáratnál és több más helyen elhelyezett kézfertőtlenítő. A személyzet maszkviselését 45 százalék várja el, míg az orvosi ellátás közelsége 28 százalék számára fontos szempont a szállás kiválasztásakor.