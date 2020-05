A járvány alatt így szabad lakást bérelni

Bár a korlátozásokon világszerte enyhítettek, a koronavírus még ugyanúgy jelen van és fertőz, így mindenkinek érdemes továbbra is betartani bizonyos szabályokat. Ezek közé tartozik a rendszeres és alapos kézmosás, a zárt közösségi terekben, illetve tömegközlekedési eszközökön a maszk hordása és a két méteres szociális távolság betartása, amikor csak lehetséges. Ha pedig utazást terveznénk, érdemes az eddigieknél is jobban átgondolnunk az úticélunkat.

Szimuláció mutatja be, mennyit számít a távolságtartás Miközben a tavaszi idő a szabadba, társaságba csábít, a koronavírus-járvány miatt továbbra is fontos, hogy kerüljük a közösségeket és minél kevesebb emberrel érintkezzünk. A The New York Times 3D-szimuláción ábrázolta, miért segít a távolságtartás afertőzéselkerülésében, amelyet az alábbi cikkünkben tekinthet meg.

Mire figyeljünk, ha szállást foglalunk?

Az amerikai CDC hivatalos álláspontja szerint a vírus leginkább személyes kontaktuson keresztül terjed, ha például egy hozzánk képest két méteres körön belül tartózkodó, fertőzött személy köhög vagy tüsszent. A koronavírust úgy is elkaphatjuk, ha megérintünk egy vírussal szennyezett felületet, majd utána az arcunkhoz, szemünkhöz, szánkhoz vagy orrunkhoz érünk, de a CDC álláspontja szerint nem ezzel terjed leginkább a kórokozó.

Alaposan tervezzük meg a nyaralásunkat! Fotó: Getty Images

A The New England Journal of Medicine című szaklapban jelent meg az a tanulmány, amely azt foglalta össze, hogy a vírus mennyire életképes különböző anyagokra tapadva. Az összegzés szerint a réz felületeken 4, a kartonpapíron pedig 24 órán át, a műanyag és a rozsdamentes acél felületeken pedig 2-3 napig marad életben a kórokozó. Azt azonban, hogy egy szállás mennyire biztonságos, nem csupán az befolyásolja, hogy a benne lévő tárgyak milyen anyagból vannak.

Nem mindegy, hogy mennyire sűrűn látogatott az a terület, ahol az adott szálláshely található. A forgalmasabb helyeken ugyanis több az ember, akik többféle helyről is érkeznek, ez pedig megnövelheti a megfertőződés kockázatát. Biztonságosabb lehet egy kevésbé látogatott, elzártabb régióba utazni, ahol a szociális távolságtartás is könnyebben betartható. Az sem mindegy, hogy az előttünk lévő vendégek mikor hagyták el a szálláshelyet. Ha néhány nap már eltelt azóta, mióta távoztak, akkor minimális az esélye annak, hogy fertőzőképes kórokozók maradtak utánuk, még akkor is, ha esetleg az egyikük beteg vagy hordozó volt.

Mindenkinek a saját felelőssége, hogy vállalja-e az utazással, szállásbérléssel kapcsolatos esetleges kockázatokat, de a szakértők szerint nem szabad elfelejtenünk azt a tényt, hogy egyelőre még sok mindent nem tudunk a koronavírussal kapcsolatban.

Drasztikusan változik idén a balatoni strandolás, egyenruhás strandjárőröket vetnek be. Erről bővebben az nlc.hu cikkében is olvashatunk!