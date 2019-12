Új módszerrel diagnosztizálható ez a rák

Az Egyesült Királyságban a közelmúltig az úgynevezett fekális okkult vértesztet (FOBT) használták a bélrák szűrésére. A cél valójában a bélpolipok megtalálása volt: mivel ezek bizonyos fajtái véreznek, vért kerestek az emberek székletében. A teszt hátulütője, hogy nem csupán az emberi vért, hanem bármilyen vért kimutat (például a "véresen sült" húsokét), így például az étrend is torzíthatta az eredményeket.

A széklet vizsgálatából sok mindenre rájöhetnek a szakemberek. Fotó: iStock

Veszélyt jelezhet a szag változása

Angliában idén június, Walesben idén szeptember, valamint Skóciában 2017 novembere óta, amelyet jövőre Észak-Írországban is elkezdenek használni. A teszt kizárólag az emberi vért érzékeli, egyetlen mintavételt igényel, a mintát pedig automatikusan elemzi.

A kutatók egyébként jelenleg is vizsgálják, vannak-e még olyan "nyomok" a székletben, amelyek rákra utalhatnak. A Liverpooli Egyetem professzora, Chris Probert, az Egyesült Királyság által támogatott rákkutató csoport bélrákszakértője, csapatával azt elemezte, hogy a belekben található vegyületek segíthetnek-e a betegség minél korábbi diagnosztizálásában. Probert elmondta: páciensei közül korábban többen panaszkodtak arra, hogy amikor megbetegedtek, székletük szaga is megváltozott. Ez fontos támpont, mert a szagok nemcsak az étkezésünk milyenségéről, de a belekben zajló kémiai folyamatokról is árulkodhatnak.

A szakemberek végül arra az eredményre jutottak, hogy a bélrákos betegek székletében lévő molekulák eltérnek az egészséges emberekében található molekuláktól. "Ez azt jelenti, hogy mostantól a székletmintát elemezve egészen érdekes szemszögből analizálhatjuk a bélben zajló folyamatokat" - mutatott rá Probert.

Segíthet a diagnosztizálásban

A VODECA névre keresztelt projekt, bár ígéretes, még mindig kezdeti szakaszban tart. Probert azonban úgy gondolja, módszerük - kiegészítve a FIT-tesztet - segíthet a diagnózis minél korábbi felállításában. "Bár az emberek manapság már nem vonakodnak annyira a véradástól, a székletmintával kapcsolatban más a helyzet. Meg kell próbálni rávenni őket, hogy saját egészségük érdekében igyekezzenek kevésbé ódzkodni a procedúrától" - hangsúlyozta a kutató.

Forrás: medicalxpress.com