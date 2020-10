Tovább élhet, aki későn szül

Szülés: van ideális életkor? Napjainkban egyre inkább kitolódik a gyermekvállalás: sokszor a karrierre és az anyagiakra fogják a késői szülést. Van egészséges életkor a gyermekvállalásra? Részletek itt.

Egy, a Menopause című szakmai folyóiratban nemrég megjelent tanulmány arra jutott, hogy hoszabb életre számíthatnak azok a nők, akik később szültek. Ez pedig a tudósok szerint a kromoszómák végén lévő, védőkupak-funkciót betöltő leukocita telomerek hosszúságával állhat összefüggésben - írja a nypost.com.

Lehet előnye a kutatók szerint, ha későn szülünk. Fotó: Getty Images

Arra már egy korábbi, kisebb tanulmány is rávilágított, hogy összefüggés lehet a telomerhosszúság és aközött, hány éves az anya a legkisebb gyereke születésekor. A mostani kutatásba viszont több mint 1200 perimenopauza és posztmenopauza időszakában lévő nőt vontak be - akiknek egy vagy két gyerekük született, és szájon át szedhetőfogamzásgátlótablettákat használtak -, és számos, a szüléshez és az egészségükkel kapcsolatos döntésekhez köthető szociodemográfiai faktort is figyelembe vettek.

A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az anya életkora a legkisebb gyerekének születésekor pozitívan befolyásolta a telomerek hosszúságát, vagyis akik idősebb korban születek, azoknak valószínűbbek voltak hosszabb telomerjeik, mint azoknak, akik korábban.

A kutatók egyelőre magát az összefüggést látják, de további kutatásokra van szükség arra vonatkozóan, hogy vajon az idősebb korban történő gyermekvállalás hosszabbítja meg ezeket a "védőkupakokat" a kromoszómákon, vagy a hosszú telomerek teszik lehetővé azt, hogy egy nő érettebb korában is jó egészségnek örvendjen, és akár (egy újabb) gyereket is vállaljon.