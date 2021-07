Tényleg korábban halnak a balkezesek?

Világszerte tízből nagyjából kilenc ember jobbkezes, a lakosság csupán 10-12 százaléka tartja a bal kezét ügyesebbnek. Hogy miért létezik ez az eltérés az emberek között, pontosan még mindig nem lehet tudni, többféle teória is született ugyanakkor a témában. Azt is több kutatás vizsgálta, hogy egy adott személy egészségét, akár élethosszát mennyiben befolyásolja, hogy jobb- vagy balkezes. Ezeket összegezte a Telex is egy friss cikkében.

Meglepő tények a balkezességről Egy kutatás szerint többen születnek balkezesnek, jelentős részük élete során azonban átszokik a jobbkezességre. És még számos izgalmas tényről tudunk a témában - kattintson! h i r d e t é s

Több tanulmány is vizsgálta, hogy a balkezesség áll-e bármilyen összefüggésben különféle betegségekre való hajlammal, az intelligenciával, vagy akár az ember fizetésével. Ezeket azonban számos más tényező is befolyásolhatja együttesen, ami miatt nehéz megállapítani, hogy a balkezességnek például a családi háttéren, iskolázottságon és szociális helyzeten túl mekkora szerepe lehet a meggazdagodásban.

Csupán az emberiség 10-12 százaléka tartozik a balkezesek táborába. Fotó: Getty Images

Ehhez hasonló fontos tudományos módszertani tanulságot hordozó eset az is, amikor a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencvenesek elején két vizsgálat is kihozta, hogy a balkezesek jelentősen korábban, átlagosan 9 évvel korábban halnak meg, mint a jobbkezesek. A tanulmányokat a legnagyobb presztízsű tudományos szaklapok, a Nature, illetve a New England Journal of Medicine jelentették meg. A BBC cikkében nyilatkozó szakember szerint ez a különbség olyan mértékű az egészségünkre nézve, mintha a balkezesség felérne napi 120 cigaretta elszívásával. A vizsgálatot Kaliforniában végezték, ahol az elhunytak adatbázisa nyilvános, így egyszerűen összevetették, hogy az adott személynek melyik keze volt dominánsabb és meddig élt. Így jött ki a 9 év különbség a jobbkezesekhez képest.

Számítási hiba áll a nagy különbség mögött

Az adatokat ugyanakkor jelentősen torzítja, hogy a 19. század elejétől kezdve, 50 év alatt öt-hatszorosára nőtt az ismert balkezesek száma. Egyrészt egyre gyakrabban ismerték ezt fel, másrészt pedig többen is merték felvállalni, hogy nem a jobb kezük az ügyesebb. Régen ugyanis a balkezesség komoly stigma volt, természetellenesnek, ördögtől valónak tartották ezeket az embereket, de később is egyfajta fogyatékosságként tekintettek az állapotra. Ezt tükrözi például a régen a balkezes szinonimájaként használt "suta" kifejezésünk, vagy az angolban a sinister (gonosz, ördögi, baljóslatú) szó, amely a latinból jön, és ott szó szerint azt jelenti, hogy bal oldali. Emiatt a balkezes gyerekeket kiskoruktól kezdve megpróbálták átnevelni, hogy a jobb kezüket használják.

A kutatás a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján zajlott, tehát az akkoriban meghalt emberek között elég sok volt az 1920-as évek előtti születésű (vagyis az akkori 70 év feletti korosztály). Közöttük pedig elég sok volt az olyan, aki balkezesnek született, csak gyerekkorában átnevelték, és erről a családjuknak fogalma sem volt - vagyis jobbkezesként lettek az adatbázisban elkönyvelve. Így ők a jobbkezesek átlagéletkorát tornázták feljebb, míg a másik oldalon a hiányuk miatt a balkezesek átlagéletkora csökkent le, a két csoport közötti jelentős különbség így jött létre.