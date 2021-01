Szülne úgy, hogy közben kétszáz ember nézi?

Bármennyire is csodálatos életet adni egy gyermeknek, azt valószínűleg egyetlen anya sem tagadja, hogy a szülés rendkívüli fájdalmakkal jár. Ennek szakemberek szerint az emberi evolúció (is) az oka. Olyan majomszerű lényektől származunk, amelyek négy lábon jártak, az idők folyamán azonban két lábra emelkedtünk, ez pedig számos testi változást eredményezett: a medencénk például fokozatosan kisebb lett, az agyunk, és így a fejünk viszont megnőtt. A fej és a medence méretének ilyen aránya felelős azért, hogy a szülés finoman szólva is embert próbáló tevékenység.

Tudta? Sokáig hitték, hogy bizonyos módszerekkel befolyásolni lehet a születendő gyerek nemét. Egy 1000 körül élt orvos például a következőt tanácsolta azoknak, akik fiút szerettek volna: a férfi öljön meg egy mezei nyulat, vegye ki a méhét és a szeméremajkait, amelyeket szárítson meg, majd zúzzon porrá. A port keverje össze borral, és igya meg. A nőnek ugyanezt kellett tennie a nyúl heréivel, illetve, ha elmúlt a menstruációja, össze kellett bújnia a férjével.

A híres görög tudós és filozófus, Arisztotelész (i.e. 384.-i.e. 322.) szerint a lánycsecsemők csak valamilyen rendellenesség következtében születhettek. Emellett úgy vélte, nagyobb valószínűséggel jön a világra fiú utód, ha a leendő szülők akkor szeretkeznek, amik déli szél helyett északi fúj.

Az 1700-as években olyan elképzelés terjedt, hogy a férfi jobb heréje és a nő jobb petefészke felelős a fiúcsecsemők születéséért. Ezért gyakran előfordult, hogy a nemes cél érdekében néhány szerencsétlennek eltávolították a bal heréjét vagy a petefészkét.

Egy másik hipotézis szerint a szülés még nehezebbé vált, miután az emberek elkezdtek gazdálkodni. Ezzel kapcsolatban először akkor ébredt fel a gyanú a régészekben, amikor a vadászó-gyűjtögető csoportok temetkezési helyein feltűnően kevés csecsemőcsontvázra bukkantak, a gazdálkodó közösségek azonban az ásatásokon találtak alapján jóval több kisbabát temettek el. A szénhidrátban gazdag étrend miatt a gazdálkodással foglalkozók alacsonyabbak és kövérebbek voltak, ellentétben azokkal, akik vadászatból, gyűjtögetésből éltek, és táplálóbb, egészségesebb étrendet követtek. Mivel a gazdálkodó nőknek az idők során még kisebb lett a medencéjük, illetve a magzat is kifejezetten nagy súlyú volt már az anyaméhben is, a szülés nehéz volt, és gyakrabban fordult elő, hogy a baba és/vagy az anya meghalt közben.

Számos ősi kultúrában készítettek egyébként olyan szobrokat, amelyek terhes nőket mintáztak. Az, hogy pontosan milyen jelentőségük volt az alkotásoknak, és hogyan használták azokat, még most sem világos teljesen - bár a női test olyan eltúlzott ábrázolásai, mint amit a sokak által ismert Willendorfi Vénusz (körülbelül 29 500 évvel ezelőtt készült) esetében is láthatunk, arra utalnak, hogy a szobrok a női termékenységgel és a terhességgel hozhatóak kapcsolatba. Az akkori emberek talán úgy hitték, hogy a szobrok olyan szellemek lakhelyei, amelyek a termékenység elősegítése mellett az élet más fontos aspektusainak alakulásában is nagy szerepet játszanak. Néhány kutató azt feltételezi, hogy a nők amulettként vagy talizmánként hordták maguknál ezeket a szobrokat, abban a reményben, hogy védelmet nyújtanak a terhesség és a szülés alatt.

Szőrös gyerek, boszorkányság, végrendelet

Mivel férfiak nem léphettek a szülőszobába, a leendő édesanyákat a 18. század előtt más nők segítették: vagy hozzáértő rokonok, barátok, vagy szülésznők, akik hivatásból asszisztáltak. Érdekesség, de már a Biblia is említ szülésznőket, akik Jézus születésénél segédkeztek, illetve az ókori Egyiptomból is maradtak fent olyan feljegyzések, amelyekben szó esik róluk. Ismereteik generációról generációra szálltak: a szülésznők tudták, melyek azok a gyógynövények, amelyek terhesség alatt, szüléskor hatékonyan orvosolhatnak bizonyos problémákat, valamint tisztábban voltak vele, szüléskor hogyan kell elrendezni egy szobát, hova kell feküdnie a leendő anyának, és mit kell tenni akkor, ha a gyerek nem megfelelő helyzetben fekszik az anya hasában. Adtak azonban olyan tanácsokat is, amelyek jelen tudásunk tükrében egész egyszerűen nevetségesek voltak. Óva intették például az anyákat attól, hogy a terhesség alatt majmokra gondoljanak, úgy tartották ugyanis, hogy ebben az esetben a kicsi szőrösen fog megszületni. Mentségükre szóljon, hogy ezen javaslatok olyan korokban terjedtek, amikor egy rosszul végződő szülésnél a szülésznőt nemes egyszerűséggel boszorkánysággal vádolták meg.

A szülésznők erőfeszítései ellenére sajnos a szülés mind az anya, mind a baba szempontjából jó ideig kockázatos volt: a középkorban például 3-ból 1 nő nem élte túl gyermeke világrajöttét. A leggyakoribb halálokok között szerepeltek a különféle fertőzések, a szülés utáni csillapíthatatlan vérzés, a szülésznők, orvosok tapasztalatlansága, illetve a problémás vajúdás is. Mindezek tükrében nem véletlen, hogy miután biztossá vált a terhesség, a legtöbb nő megírta a végrendeletét. A 18. század közepétől egyébként már nemcsak otthon, hanem kórházakban is szülhettek a nők. Nagy-Britanniában például az 1740-es évektől kezdve vált ez jellemzővé; az 1790-es évekre Angliában a szülések harmada-fele orvosok ellenőrzése mellett zajlott.

A szülés történetében sok érdekes részlet van. Fotó: Getty Images

Érdemes néhány szóban megemlékezni arról is, hogyan szültek a korábbi évszázadokban az arisztokraták, hiszen a felső osztály berkeiben sem szűkölködtek furcsa módszerekben. A Tudor-kori (1485-1603) Angliában például beszámolók szerint a jómódú családban élő terhes nőket szülés előtt és után is hetekre bezárták egy privát szobába. Ez már önmagában sem kellemes, ha azonban hozzávesszük, hogy a helyiségben állandóan sötétség uralkodott - ezzel kívánták utánozni az anyaméh közegét -, még elborzasztóbbnak tűnik a helyzet. Férfiak egyáltalán nem látogathatták a nőket, a szülésznők azonban csak úgy nyüzsögtek körülöttük, és folyamatosan imádkoztak, hogy semmi baj ne legyen a szülésnél. Japánban, a Heian-korban (794-1185) a szülőszobának, amelyet fehérbe öltöztettek, minden esetben a ház északi részén kellett lennie. A szülés egyfajta látványosság volt, a várva várt gyermek rokonok, ismerősök tekintetének kereszttüzében jött világra. Hasonló körülmények között szült évszázadokkal később Marie Antoinette francia királyné is, akinek 1778-as szülésén kétszáz ember vett részt. Úgy hírlik, mindez olyan rosszul érintette, hogy elájult szülés közben.