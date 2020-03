Székletürítés után ez történik a súlyunkkal

Székletürítés után valóban veszíthetünk a testsúlyunkból, de csak igen keveset. Egy átlagos széklet súlya nagyjából 100 gramm, ám ez testméretünktől és a vécére járás gyakoriságától függően változhat. A széklet körülbelül 75 százaléka víz, így az ürítéskor elveszített súly nagy része csak vízveszteség. Ez pedig nyilvánvalóan sosem lesz akkora, hogy a nagydolgunk elvégzése után lötyögjenek rajtunk a ruháink.

Fotó: Getty Images

A súlycsökkenés nem jelent fogyást

Ha megmérjük magunkat székletürítés előtt és után, akkor a két érték között tapasztalt különbség a széklet súlya. A végtermékben a vízen kívül még fehérjék, megemésztetlen zsír, baktériumok és megemésztetlen ételmaradékok is találhatók. A székletürítés után tapasztalható minimális súlycsökkenés azonban nem jelenti azt, hogy fogytunk, hiszen ilyenkor a testzsírunkból nem veszítünk.

A "valódi" testsúlyunk a testünk raktáraitól függ, és csak akkor csökken, ha kevesebb energiát viszünk be, mint amennyit felhasználunk. Tehát valódi súlyváltozásra, fogyásra csak akkor számíthatunk, ha csökkentjük a táplálkozással bevitt kalóriákat, és közben többet is mozgunk. A székletürítéssel járó csekély súlyvesztés csupán átmeneti.

Mitől függ a széklet súlya?

A széklet súlya sok mindentől függhet, például attól is, hogy milyen gyakran ürítünk: aki minden nap, annak a széklete általában kisebb és könnyebb, mint azoknak, akik csak néhány naponta végzik el a nagydolgukat. Az utóbbi csoportba tartozó emberek széklete általában nehezebb. Emellett számít a tesméret is, és az is, hogy mennyit eszünk, illetve iszunk. Azoknak például, akik kevesebb rostot esznek, általában kisebb súlyú a székletük.

A székletürítés tehát nem számít "fogyókúrás módszernek", ellenben egy fontos és normális testi funkció, amely elvégzése után könnyebbnek és vékonyabbnak érezhetjük magunkat. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a széklet mellett gázok is távoznak - a felgyülemlett bélsár ugyanis nem zárja el tovább a belekben felgyűlt gázok útját.

Forrás: menshealth.com