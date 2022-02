A szépség - pontosabban annak szubjektív megítélése - illetve az egészség között fedeztek fel különös összefüggést amerikai kutatók. A Study Finds oldalán is közzétett tanulmány szerint nagyobb arányban vonzódunk azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz, akiknek megfelelő módon működik az immunrendszere.

Vonzóbbak az egészséges emberek

A Texas Christian University szakemberei a tanulmányhoz 159 férfit és nőt fotóztak le teljesen hétköznapi mivoltukban, smink nélkül. Hogy a mimikájukkal se befolyásolhassanak, semleges arckifejezéssel fényképezték le őket. A tanulmány szerzői ezután minden személytől vérmintát vettek, hogy megmérjék azoknak a fehérvérsejtek szintjét, amelyek a kórokozókkal harcolnak a szervezetükben. Ennek segítségével felmérhették, hogy az immunrendszerük milyen intenzitással működik.

Egyes külső jegyek az egészségünkről is árulkodhatnak. Fotó: Getty Images

Ezután a kutatók 492 másik embert vontak be a kísérletbe, akiknek értékelniük kellett az elkészített fotókat az alapján, hogy mennyire találják vonzónak a rajtuk szereplő személyeket. A második csoport egyike sem ismerhette a fotóalanyokat, pláne nem lehetett tisztába azok egészségi állapotával. Az eredmények szerint mégis magasabb pontszámot kaptak azok az emberek, akiknek erősebb az immunrendszere. "A kutatás azt sugallja, hogy az arc vonzereje és azimmunrendszerműködése között kapcsolat állhat fenn" - írja a tanulmányt szerző Summer Mengelkoch a Proceedings of the Royal Society B című folyóiratban.

Érthető evolúciós oka is lehet annak, hogy miért egy egészségesebb emberrel szeretnénk utódokat nemzeni, szervezetünk állapotáról pedig bizonyos külső jegyek is árulkodhatnak. A kutatók szerint bizonyos külső jegyeket általánosan vonzónak tartanak az emberek: ilyen például a tiszta, egészséges bőr, a ragyogó szemek, a telt, vörös ajkak vagy férfiaknál a kiemelkedő arccsont.

Érdekes módon a férfiak és a nők eltérő tulajdonságok alapján szelektálták az egészséges embereket. A nők nagyobb arányban tartották vonzónak azokat a férfiakat, akiknél magasabb a természetes ölősejtek (NK sejtek) szintje. Ezek a sejtek kulcsszerepet játszanak a baktériumok leküzdésében és elpusztításában. A férfiak viszont éppen azokat a nőket találták vonzóbbnak, akik szervezetében alacsonyabb volt ez a szint. A tanulmány szerzői szerint ennek az az oka, hogy az alacsonyabb NK-szintű nőknél általában magasabb az ösztrogénszint - ennek a hormonnak pedig a teherbeesésben is fontos szerepe van.