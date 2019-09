Reggeli szokások, amiktől hízhatunk

Túl sokáig alszunk

Azt korábban is tudtuk, hogy ha nem alszunk eleget, az megemeli a szervezetben a kortizol nevű stresszhormon szintjét, ami hízást okozhat. Nemrég azonban az is kiderült, hogy a túl sok alvás sem épp hasznos dolog ebből a szempontból. Egy kutatás megállapította, hogy azok, akik rendszeresen tíz óránál többet alszanak egyszerre, magasabb testtömegindexszel rendelkeznek, mint azok akik kilencet, nyolcat vagy hetet. Az ennél kevesebbalvásviszont már plusz kilókat eredményezhet.

Nem jutunk elég fényhez

Az is fontos, hogy ébredés után ne sötétben készülődjünk, hanem engedjük be a természetes fényt. Kutatások szerint már napi 20-30 perc napfény is elég ahhoz, hogy hatással legyen a súlyunkra, mert befolyásolja a belső óránkat, ezzel együtt pedig az anyagcserénket is.

Nem ágyazunk be

Ez elsőre furán hangozhat, de egy kutatás kimutatta, hogy azok, akik ébredés után beágyaznak, este pihentetőbben alszanak. Ennek az az oka, hogy a megfelelő reggeli rutin, aminek az ágy megvetése is része, hozzásegít ahhoz, hogy az olyan egészséges szokásainkat is megtartsuk, mint a megfelelő táplálkozás vagy a rendszeres mozgás. Sőt, a beágyazók még takarékosabbak is, és minden téren nagyobb akaraterővel rendelkeznek.

Nem mérjük meg a súlyunkat

A Cornell Egyetem által végzett tanulmány szerint azok, akik minden reggel megmérték magukat, sikeresebben fogyókúráztak, mint azok, akik nem. Ha ébredés után a mérlegre állunk, akkor attól függően, hogy mennyit mutat, korrigálhatjuk a napi teendőinket - például több mozgást, vagy kevesebb étkezést beiktatva.

Nem reggelizünk

Mikor van a reggeli ideális időpontja? Miből mennyit együnk és igyunk? Minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk az ideális reggeliről.

A Tel Aviv-i Egyetem kutatása szerint azok, akik reggel egy körülbelül 600 kalóriás, kiegyensúlyozott reggelit fogyasztanak, amelyben fehérje, lassú felszívódású szénhidrát és egy kis édes íz is szerepel, napközben kevesebb kalóriát visznek be, és ritkábban nassolnak.

