Összefogtak a magyar kutatók a koronavírus ellen.

A kutatások jelenleg négy területen zajlanak: gyógyszertervezés, -fejlesztés, kísérleti hatóanyag-szintézis, a lehetséges hatóanyagok keresése, valamint ezek tesztelése. A kutatások célja a koronavírussal kapcsolatos információk összegyűjtése, a vírus fertőzési mechanizmusának megismerése és hatékony gyógymód kifejlesztése - közölte a Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője.

Itt tartanak a kutatások

Jakab Ferenc és munkatársai több mint 310 hatóanyagot tesztelnek, ennek jelentős része újonnan szintetizált vegyület. Hangsúlyozta, hogy az új típusú koronavírus ellen már ismert hatóanyagokat is próbálnak bevetni, hiszen ezek már korábban engedélyezett szerek, így sokkal hamarabb alkalmazhatók. Példaként a maláriaellenes-szerként már régóta alkalmazott hidroxiklorokint említette, amelynek kétségtelenül vannak mellékhatásai. A laboratóriumi körülmények között végzett kísérletek viszont jó eredményeket mutatnak, így e hatóanyag vizsgálatát nem lehet elvetni - mondta.

A professzor arról is beszélt, hogy sikerült szintetizálni Magyarországon az influenza és ebola ellen is alkalmazott favipiravirt, és elkezdődött a klinikai kipróbálás folyamatának előkészítése. Emellett elvégezték egy 32 betegből származó minta teljes analízisét, és megállapították, hogy a koronavírus genetikai állománya nagyon stabil. Kiderült az is, hogy március közepétől Magyarországon lokális gócok alakultak ki, több ponton indult el a fertőzés. Azt pedig a molekuláris vizsgálatok is megerősítik, hogy a hazai intézkedések megfelelőek voltak, sikerült megakadályozni afertőzésintenzív terjedését - mondta.

Zárt közösségekben terjed a legjobban

Magyarországon a koronavírus leginkább zárt közösségekben, az egészségügyi ellátórendszerben, illetve a szociális intézményekben terjed, és nem tud utat törni a társadalom széles rétegei felé - hangsúlyozta Oroszi Beatrix, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai vezetője. A járványgörbe egy erősen elfojtott járvány képét mutatja, amit a szociális távolságtartás idézett elő - emelte ki.

A továbblépés kapcsán négyszintű megelőzési stratégiát javasolt a szakember. Mint mondta, kicsit vissza kell térni egy szabadabb mozgáshoz" változtatni kell a stratégián, bővíteni kell teszteléseket, ezeket pedig hozzá kell kapcsolni a kontaktuskutatáshoz. A koronavírus elleni hatékony védekezéshez nagyon fontos továbbá a maszkhasználat is - véli.

Mi lesz az enyhítés után?

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai olyan, a koronavírus-járvány várható alakulását előrejelző komplex modellt készítettek, amely egyaránt figyelembe veszi az életkori és települési különbségeket - ismertette Röst Gergely matematikus. A modell segítségével megvizsgálták, milyen következményekkel járhat a korlátozások lazítása. A számítások azt mutatják, drasztikus különbséget jelent, hogy a jelenleg 1 körüli reprodukciós ráta - vagyis az, hogy egy fertőzött, hány embernek adja át a kórokozót - hosszú távon 1,2 vagy 1,3 körül alakulhat. Az előbbi még kezelhető, a magasabb arány viszont már az egészségügyi rendszer túlterheléséhez vezethet - hangsúlyozta az egyetemi docens.

