Orvostörténeti krimi: halálos találmányok

Arzénos tapéta

1787-ben új festék jelent meg a piacon: ragyogó, sötét smaragdzöld, amelyhez foghatót még soha, senkinek nem sikerült kikevernie. Az emberek imádták, és mindent megvettek, ami ebben a színben pompázott: ruhát, gyerekjátékot, szőnyeget - de a legnagyobb keletje a zöld mintás tapétáknak volt. A feltaláló, Carl Scheele nem titkolta, mitől kapta a különleges árnyalatot az új festék: arzént kevert bele, amiről az emberek pontosan tudták, hogy mérgező, mint ahogyan azt is, hogy kis mennyiségben nem kell félni tőle. Számos termékben találkozhattak vele a mindennapi életben: gyógyszerek, szépségápolási holmik állandó összetevője volt, ezért hát a legtöbben úgy vélték, amennyiben nem nyalják meg az új tapétájukat, az nem jelent veszélyt rájuk.

Fejfájás, szédülés, fáradtság - csak néhány tünet, ami arzénmérgezésre utalt. Fotó: iStock

Arról azonban fogalmuk sem volt, hogy az arzén milyen instabil anyag, és hogy minimális nedvesség hatására is meglepően nagy mennyiségű méreg párologhat el a kedvenc zöld tapétájukból. Nem könnyítette meg a felismerést, hogy az arzénmérgezés kezdeti tünetei nagyon enyhék: fejfájás, fáradtság, szédülés, száraz torok, nyelési nehézségek, hányás, hasmenés. Az is bonyolította a helyzetet, hogy ha valaki kiment a tapétával borított helyiségből, a tünetei enyhültek, vagy akár meg is szűntek. Ráadásul a kor két nagy gyilkos járványának, a kolerának és a torokgyíknak is hasonlóak voltak a szimptómái, így az első halálesetek nem keltettek igazi feltűnést.

Ólom, arzén, higany - hat veszélyes anyag a lakásban, amire érdemes odafigyelni. Ismerje meg a rizikós anyagokat ide kattintva.

Hamarosan azonban egyre több és több gyerek esett áldozatul a tapétának, és nemcsak azok, akik megrágcsálták, de olyanok is, akik csak napi 1-2 órát töltöttek a zöld tapétás szobákban. Csak lassan derült fényt arra, hogy a gyerekek esetében már egy olyan kis mennyiségben belélegzett arzén is halálos lehet, amely a felnőtteknél semmiféle tünetet nem okoz.

Hiába gyűltek az adatok és szólalt fel egyre több és több orvos az arzénes tapéták ellen, a gyártók tömeghisztériának minősítették a vádakat. Az emberek azonban gyanakodni kezdtek, és szép lassan kidobták a korábban csodált zöld tapétákat. A felfedezés után száz év kellett ahhoz, hogy 1870-ben törvényben tiltsák be a festékekben az arzén használatát.

Uránüveg

A régiségboltokban időnként felbukkanó sárgás-zöldes színű üvegtárgyak a mai napi igen kelendőek - különösen azok, amelyek UV-fény alatt világítanak. Az UV-lámpa mellett azonban a radioaktivitást mérő Geiger-Müller-számlálót is érdemes elővenni, ha meg akarjuk ismerni a tárgy valódi tulajdonságait, a különleges zöldes árnyalatot ugyanis a folyékony üvegbe kevert urán okozza.

A mai lámpák már biztonságosak, a régiek az urán miatt ragyogtak oly vonzóan. Fotó: iStock

Az uránt az 1800-as évek közepén kezdték felhasználni az üveggyártásban. Az emberek örültek a különleges, új színnek, gyártottak is belőle kelyheket, ékszereket, parfümös üveget, üveggolyót és számtalan más dolgot. Az olcsó, mégis mutatós darabok a 20. század elejéig nászajándékként is népszerűek voltak - egy kis csillogást vittek a mindennapokba. UV-lámpa híján az emberek nem tudták, hogy az uránüveg foszforeszkál, azt azonban megfigyelték, hogy a lemenő nap fényénél, félhomályban halványan feldereng, ami elég látványos volt abban a korban, amikor a többség még gyertyával világított.

Nem könnyű eldönteni, hogy mennyire veszélyes egy ilyen tárgyat birtokolni, hiszen minden egyes darabnak más az urántartalma. A legtöbb üvegtárgy csak 1-2 százaléknyi veszélyes anyagot tartalmaz, ezért az általa kibocsátott sugárzás is meglehetősen alacsony. Ennek ellenére a szakértők óvatosságra intenek. Ha csak a polcon áll egy-két darab, az még nem ad okot az aggodalomra, ám nem okos dolog például bort tárolni benne, vagy uránüvegből készített nyakláncot hordani.

A rádium súlyos károkat okozhatott potencianövelőt kipróbáló férfiaknál. Fotó: iStock

Rádiumos potencianövelő

Az 1910-as évek elején a rádium igazi csodaszernek számított, és az emberek úgy gondolták, szinte mindent jobbá lehet tenni vele - akár a szexuális életüket is. Nemcsak radioaktív kúp, gyógyvíz, tonik állt az impotens férfiak rendelkezésére, de egy meglehetősen drága szerkezet is, a radiendocrinator. Ezt a rádiummal átitatott, hitelkártya nagyságú lapot a herék alá kellett helyezni éjszakára, hogy - a feltaláló, J. A. Bailey szerint - hihetetlen energiával töltse fel a vásárló férfiasságát.

Bár a korban mindent radioaktívnak hirdettek - még a vajat, az arckrémet és a csirketápot is -, ezek többsége szerencsére semmiféle sugárzó anyagot nem tartalmazott. Nem így a radiendocrinator, amelyet a múzeumok a mai napig ólomládában tartanak, mert az egészségre ártalmas sugárzás sokszorosát bocsátja ki magából.

A korabeli használók nem tudták, milyen veszélynek teszik ki magukat, csak azt észlelhették, hogy pár órányi viselés után viszkető, égő érzés jelentkezett a kártyával érintett területeken. Ha ez nem tántorította el őket, pár nap alatt komoly gyulladás,fekélyalakulhatott ki a nemi szervükön. Bár a készítő nem reklámozta, ekkorra már teljes sterilitás alakult ki a felhasználóknál, miközben a potenciára semmiféle hatással nem volt a termék.

Röntgensugaras lábfejmérő

- Nem fáj! - bátorította a fiatal eladólány a gyerekeket a cipőboltban, hogy dugják csak be nyugodtan a lábukat a pedoszkópba, és akár naponta tucatszor is bemutatta a csodálkozó szülőknek, hogyan is működik a szerkezet. Az ember felhúzza az új cipőt, és a röntgensugárral működő gépezetnek hála máris jól látható, nem nyomja-e a lábujj érzékeny csontocskáit a lábbeli.

A találmány nemhogy fájdalmat nem okozott, de hihetetlen szórakoztatónak is bizonyult - férfiak, nők és gyerekek ezrei dugták be gyanútlanul a lábukat a dobozba. Azok a cipőboltok, amelyek beruháztak a pedoszkópba, több cipőt adtak el, mint versenytársaik, hiszen melyik gyerek ne találná szórakoztatónak az unalmas cipővásárlást, ha közben a saját csontvázát is láthatja.

A röntgent ma már csak szakemberek használják, régen egy cipőboltos is kezelhette. Fotó: iStock

A szerkezet elődjét dr. Jacob Lowe találta fel az első világháború idején a sérült katonák lábának vizsgálatára. A doktor úgy vélte, békeidőben is hasznos lehet a gépezet, és létrehozta a pedoszkópot. Több tízezernyit adott el belőle világszerte, még Magyarországra is jutott belőle.

Bár az már 1895-ben, a röntgensugár felfedezésekor is nyilvánvaló volt, hogy a hosszú percekig (gyakran órákig) tartó sugárzás égési sérüléseket okoz, de akkor még nem tudták, hogy a sugárzás mennyisége összeadódik, és évtizedekkel később akár rákhoz is vezethet. Így hát senki nem látott rosszat abban, ha egy-egy cipőbolti látogatás alatt akár 8-10 alkalommal is bedugja a lábát a gépbe. Bár már az 1930-as években felmerültek az első aggályok a sugárzással kapcsolatban, az emberek csak a második világháború után kezdték komolyan venni a figyelmeztetéseket, és a gépek lassan eltűntek a boltokból. Nem is elsősorban a vásárlók, inkább az eladók miatt, akik naponta akár százszor is ki-be kapcsolták, és ott álltak mellettük mindenféle védőruha nélkül; többeknél súlyos, lábfejet érintő bőr- és csontrák alakult ki nyugdíjas korukra.

Fluoros hűtőszekrény

Az első hűtőszekrényeket az 1800-as évek végén kezdték el gyártani, de az új, praktikus találmány nem nagyon akart elterjedni. A hűtésért felelős csövekben ugyanis mérgező gázok voltak (ammónia, kén-dioxid, klórmetán), és a legapróbb szivárgás is halálos veszélyt jelentett. A hűtőgépgyártóknak szükségük volt hát egy új gázra, így született meg 1928-ban a freon fantázianevű gázkeverék.

A régi hűtők súlyosan környezetkárosító freonnal működtek. Fotó: iStock

Feltalálója, Thomas Midgley olyan biztos volt a terméke ártalmatlanságában, hogy nagyobb bemutatókon rendszeresen mélyen a tüdejébe szívta, majd egy égő gyertyára fújta: így bizonyítva, hogy az anyag nemcsak színtelen, szagtalan, de egészségre ártalmatlan és nem gyúlékony.

A freon hamarosan mindenkit meggyőzött, és pár év múlva már nemcsak hűtőszekrényekbe tették, de hajlakkokba, dezodorokba is. A freon azonban csak látszólag ártalmatlan, valójában óriási veszélyt jelent a bolygóra. Ez a gázkeverék ugyanis elpusztítja az ózonréteget, ami nélkül a Föld összes élőlénye halálos mennyiségű UV-sugárzást kapna.

Az 1930-as években azonban az emberek nem tudták, milyen fontos szerepe van az ózonrétegnek, és nem is foglalkozott vele senki. Csak a 60-as években kezdett feltűnni a kutatóknak, hogy évről évre egyre nagyobb káros sugárzás éri a bolygót, ami miatt folyamatosan nő a bőrrákos esetek száma, és ekkor kezdtek el az üvegházhatásról is beszélni. 1974-ben vetették fel a kaliforniai egyetem kutatói, hogy a légkörbe került freon lehet mindezért a felelős, de ezt csak 1987-re sikerült bizonyítani. Még abban az évben a világ 197 országa aláírta a montreali egyezményt, amely betiltotta a freon gyártását és használatát.

A cikk a Nők Lapja Egészség friss számában jelent meg!