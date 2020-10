Okoskötést fejlesztettek ki ausztrál kutatók

Mennyi idő alatt fertőződhet el a seb? Bőrünk felszíne közel sem mondható sterilnek, ezért ha megsérül, a rajta található kórokozók - baktériumok, vírusok és gombák - könnyedén behatolhatnak a szervezetbe, majd ott elszaporodva fertőzések forrásai lehetnek. De mennyi idő alatt fertőződhet el a seb? Cikkünkből kiderül.

A második generációs kötés selyemből készül, amelybe nanogyémántokat ágyaztak be; az anyag így érzékennyé vált a sebfelszín hőmérsékletének emelkedésére, ami az elfertőződés korai jele. "A hagyományos sebkezelés jelentős kihívást jelent az orvosok számára, ugyanis folyamatosan figyelniük kell, hogy nincs-e kipirosodás, hőmérsékletemelkedés és duzzanat, ami az elfertőződést jelzi" - mondta Brant Gibson, a Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) kutatója. Gibson arról is beszélt, hogy ezek megjelenésekor a gyulladás és afertőzésmár jócskán előrehaladott, ami jóval nagyobb kihívássá teszi a kezelést.

Az okoskötés képes a sebfertőzés korai jeleinek észlelésére. A kép illusztráció, forrás: Getty Images

"Ez az új technológia segíti az orvosokat abban, hogy időben és nem invazív módon észleljék az elfertőződést a kötés fájdalmas eltávolítása nélkül" - magyarázta a szakember. Az orvosok a nanogyémántok hőérzékelő képessége révén jutnak információhoz a seb állapotáról.

A kutatók meglepetésére az új anyag rendkívül magas antibakteriális ellenállást mutat a bőrsérülések elfertőződésében kulcsszerepet játszó Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumokkal szemben, miközben nem gátolja az oxigén és a tápanyagok áramlását a sebbe.