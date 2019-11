Nobel-díjat érhet a magyar felfedezés

A debreceni kutatók megismételték három évvel ezelőtti korszakalkotó kísérletüket, és ugyanazt kapták: egy új elemi részecskét és a természetet irányító, eddig ismeretlen erőt fedeztek fel. Ha mindez igaznak bizonyul, és erre egyre nagyobb az esély, az nyilvánvalóan Nobel-díjat fog eredményezni - írja az index.hu.

Krasznahorkay Attila (balról) és kollégája munka közben. Fotó: Atomki

Egy "véletlennel" kezdődött

A cikkben felidézik e a kezdeteket, amikor három éve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) munkatársa Krasznahorkay Attila és csapata "véletlenül" felfedezte az univerzumot mozgató ötödik erőt, amely talán valamilyen módon a sötét anyag és a sötét energia mibenlétét magyarázza meg. A cívisvárosi tudósok még az ezredforduló után kezdtek kutatásba egy holland kollégájuk gyanúja nyomán, aki feltételezte, hogy létezik egy az elektronnál 18-szor nehezebb részecske.

A sötét anyag miatt (is) fontos A fizika standard modellje szerint négy alapvető kölcsönhatás (vagy erő) irányítja az univerzumot: a gravitáció, az elektromágneses, a gyenge és az erős kölcsönhatás (utóbbi kettő az atomokat és az elemi részecskéket tartja egyben). Ezek azonban nem voltak elegendőek az úgynevezett sötét anyag tulajdonságainak megmagyarázásához, amiatt már korábban is feltételezték, hogy létezhet egy ötödik alapvető kölcsönhatás, csak 2016-ig senki nem tudta bizonyítani.

Később változtattak a vizsgált paramétereken, s már 2012-ben arról beszélt egy konferencián Krasznahorkay, hogy "17 megaelektronvolt (MeV) környékén látnak egy új részecskét". Ezt azonban csak négy évvel később tudták bizonyítani, amikor a közben folyamatosan fejlesztett eszközpark segítségével megállapították "az elektron tömegének 34-szeresénél (17 MeV) határozott effektus látható a spektrumon". Ezt 2016-ban a legtekintélyesebb fizikai folyóirat, a Nature is közölte, felbolygatva ezzel a tudóstársadalmat.

Lassan őrölnek a Nobel-bizottság malmai

"Azóta eltelt három év, és sokan próbálták megcáfolni az eredményeket, de senkinek sem sikerült" - szögezi le a cikk, kitérve a friss fejleményekre. Az Atomki nemrégiben új részecskegyorsítót, Krasznahorkay kutatócsoportja pedig még érzékenyebb detektort szerzett be, hogy megismételhessék a kísérletet. Az eredményekről pedig most már maga a kutató is elismeri, hogy fordulópontot jelenthetnek a fizikai világ működésének megértésében. Azt már a cikk írója teszi hozzá szakértői véleményekre alapozva, hogy az egyszerű mérési hiba esélye ma már elhanyagolható.

Az index.hu idézi a mostani világszenzációt kirobbantó CNN-cikket is, melynek az Irvine-i Kaliforniai Egyetem egyik fizikusa, aki évek óta követi a magyar kutatócsoport eredményeit, úgy nyilatkozott, meg van győződve arról, hogy ez valóban egy új részecske, és valóban új kölcsönhatás. Az pedig - szerinte - nem is lehet kétség, hogy ezért Nobel-díjat kapnak.

"Feltettük a kérdést Krasznahorkay Attilának, hogy mennyire reménykedik a Nobel-díjban. Ő azt felelte erre: az esély megvan, de még sok időnek kell eltelnie, míg odáig jutunk. Lassan őrölnek a Nobel-bizottság malmai. Most a legfontosabb feladat, hogy megérjük, míg esetleg felmerül a díjazásunk. A frakkomat még nem adtam tisztítóba, addig szerintem ki is fogom nőni" - olvasható a hazai portálon megjelent beszámolóban.