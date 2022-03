Nincs rá bizonyíték, mégis fogékonyak vagyunk a spiritualitásra

Habár a tudomány fejlődésével egyre többet tudhatunk meg a minket körülvevő világról, mégis sokan hisznek olyan elméletekben, amelyeket semmilyen tudományos bizonyíték nem erősített meg. Széles körben elterjedt nézet, hogy a nők fogékonyabbak az olyan témákra, mint például az asztrológia, a szellemek, valamint a természetfeletti erők. A Psychology Today cikke annak járt utána, mennyire igaz ez a sztereotípia, illetve mi lehet az oka a nemek közötti esetleges különbségnek a természetfeletti témakörét tekintve.

A nők a szellemekben, a férfiak Bigfootban hisznek

Egy közelmúltban végzett amerikai kutatás során több mint ezer embert kérdeztek meg különböző tudományosan alá nem támasztott jelenségek kapcsán. Arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadók hisznek-e például a természetfeletti emberi képességek (jövőbe látás vagy telekinézis), rejtélyes ősi civilizációk (Atlantisz) és misztikus lények (Bigfoot, a Loch Ness-i szörny) létezésében, illetve félnek-e a szellemektől, földönkívüliektől vagy a zombiktól. A teszt eredményei a sztereotípiákat erősítették, a nők ugyanis jóval nagyobb arányban válaszolták, hogy hisznek a felsorolt lények vagy képességek létezésében. Egyedül a földönkívüliek látogatásában és Bigfoot létezésében hitt nagyjából egyenlő arányban a két nem.

A nők nyitottabbak a spirituális témák iránt. Fotó: Getty Images

A tanulmány szerzői szerint a nők elsősorban a spirituális, nem anyagi entitások létezésében hisznek, míg a férfiak fogékonyabbak az olyan "megfogható", az általunk ismert világba jobban beilleszthető lényekben hinni, mint amilyen Bigfoot vagy a földönkívüliek. Mindez azt sugallja, hogy a nők fogékonyabbak a világ természetfeletti magyarázataira, míg a férfiak a tudományosan meg nem erősített elméletek közül is inkább a földhözragadtabb változatokat tartják elfogadhatóbbnak.

A kutatók szerint annak okai, hogy a nők miért hisznek nagyobb valószínűséggel a férfiaknál a spirituális vagy paranormális jelenségekben, elsősorban a társadalmi berendezkedésünkben keresendő. Míg ugyanis a társadalom a racionalitást, hidegfejű gondolkodást hagyományosan férfi attribútumnak tartja, addig a nőkről az az általános kép él a köztudatban, hogy empatikusabbak, érzelmileg és spirituálisan is nyitottak. Más elméletek szerint a nők magasabb empátiájuk miatt nagyobb érdeklődést mutatnak a többiek elméje és lelki folyamatai iránt, ezért a spiritualitás felé is nyitottabbak. Míg a férfiak számára inkább a fizika törvényeinek többé-kevésbé megfelelő témák az érdekesek, még ha olyan összeesküvés-elméletekről is van szó, melynek tudományos alapja nem erősebb a kísértettörténeteknél.

A válaszadók több mint 22 százaléka mondta azt, hogy fél a szellemektől, míg több mint 15 százalékuk a zombiktól is retteg. Főleg ez utóbbi meglepő, hiszen a szellemekkel kapcsolatos történetek számos civilizációban évezredes múltra tekintenek vissza, míg a zombik a modern popkultúra termékei. Több másik országban is végeztek hasonló kutatásokat, és Kanadában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, illetve Ausztriában is arra jutottak, hogy a nők körében nagyobb az elfogadottsága a spirituális elméleteknek.