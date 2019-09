Nikotinmentes dohányt termesztettek

A Virginia Smoking Tobacco nevű növényben az eredeti mennyiség négyszázadára csökkentették a nikotin koncentrációját, így grammonként 16 milligramm helyett már csak 0,04 milligramm nikotint tartalmaz - olvasható a Dortmundi Műszaki Egyetem közleményében.

"A világon még senkinek nem sikerült a nikotinértéket ennyire csökkentenie" - mondta Felix Stehle, a tanulmány szerzője. Az érintett növénynél úgynevezett génollót használtak. A folyamat során hat olyan génjét átvágták, amelyek a nikotintermelésért felelnek. A növény helyreállította ezeket a géneket, de hibásan, ezáltal leállt a nikotin termelése. Az eljárás a kutatók szerint gyakorlatilag bármely dohányfajánál lehetséges.

Megváltoztatták a növény nikotintermelésért felelős génjeit. Fotó: iStock

Ijesztő adatok

Ahogy már a HáziPatika.com-on is olvashatták, egy friss kutatás szerint a 16 és 25 év közötti román fiatalok több mint fele dohányzik. A több mint 10 ezer válaszadó 52,9 százaléka vallotta magát dohányosnak, 28,4 százalékuk pedig nikotinfüggőnek.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói pedig azt állapították meg, hogy a dohányzók körében háromszor nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata, valamint kétszeresére nő a szívroham, az agyi érkatasztrófa és a szívelégtelenség esélye is. Az eredmények rámutattak arra is, hogy egyetlen év alatt több mint 6400 emberrel végez idő előtt a dohányzás. A cigaretták számlájára írható továbbá évente csaknem 12 ezer ember szívkoszorúér-betegség miatti kórházi ápolása is. Ez naponta 31 esetet jelent.

A nikotinfüggőségről

Ön nikotinfüggő? Töltse ki tesztünket és megtudhatja!

A cigarettafüstben mintegy 4800 kémiai anyag található, amelyek közül 70 bizonyítottan vagy vélhetően rákkeltő. A nikotin a cigaretták függőséget okozó alapanyaga. A leszokás kezdeti szakaszát a szenvedélybetegségekre jellemző elvonási tünetek kísérik, ezért lép ki a nikotinfüggőség a "rossz szokás" kategóriából.

A nikotinfüggőség kialakulásának okait elsősorban a nikotin testi és pszichés hatásaiban kell keresnünk. Kis mennyiségben a nikotin élénkséget, izgatottságot és koncentrációnövekedést okoz, emellett az étvágyat is csökkenti. A nikotinfüggőség tüneteiről és kezeléséről korábbi cikkünkben olvashat bővebben.