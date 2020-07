Nagy bajt jelezhet, ha romlik a teljesítményünk

Sokan a bezártság hónapjai miatti szorongásra, mások az idősödésre gyanakodnak, amikor azt tapasztalják, hogy csökken a teljesítményük a munkában vagy akár az edzések során. Dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont szakorvosa szerint bizonyos társuló tünetek esetén érdemes egy kardiológiai kivizsgáláson utánajárni az okoknak.

A leggyakoribb szívbetegségek és tüneteik A vérkeringést fenntartó bármelyik szerv - a szív vagy az érhálózat - működésének csökkenése vagy zavara keringési elégtelenséget okozhat. Nézzük, melyek a leggyakoribb betegségek és milyen tüneteket produkálnak. Kattintson a részletekért!

Fizikai, szellemi és kardiológiai tünetek

Természetes, ha 40-50 évesen nem tudunk már éjszakákat végigdolgozni, vagy ha az edzésteljesítményünk nem ugyanolyan szintű, mint 20 évesen. Vannak azonban olyan tünetek, amelyek mögött más is állhat, mint az idősödés.

Fizikai jelek

Természetes, ha kardiozás közben és után szaporábban vesszük a levegőt, de az figyelemfelkeltő jel lehet, ha csökken annak a terhelésnek az ideje vagy intenzitása, amely már lihegésre késztet minket. Terheléstől függetlenül jelentkező légszomj esetén pedig elengedhetetlen a kivizsgálás.

Ha a bemelegítés nélküli végzett, hétköznapi aktivitások, mint például a lépcsőzés, egy rövidebb futás komoly megterhelést jelent, vagy ha mozgás után jóval lassabban áll vissza a normál pulzus, érdemes orvoshoz fordulni.

Érdemes utánajárni, mi okozza a lassabb regenerálódást akár egy sérülés, akár csak komolyabb izommunka után.

Mentális jelek

Különösen a nők között gyakori, hogy szokatlanul erős fáradtságot vagy fokozott szorongást éreznek a szívinfarktus előszobájában, de a krónikus kimerültség mögött is állhat kardiológiai ok, például szívelégtelenség.

Az alvászavarokat nemcsak azért érdemes kivizsgáltatni, mert következményképpen napközben kevésbé tudunk koncentrálni, teljesíteni, de azért is, mert például az alvási apnoé betegség növeli a magasvérnyomás-betegség, a szívinfarktus, a stroke és a pitvarfibrilláció kockázatát is.

Bajt jelezhet, ha már egy rövidebb lépcsőzést is megterhelőnek érzünk. Fotó: Getty Images

Szív-érrendszeri tünetek

Feltétlenül ki kell vizsgálni a mellkasi szorítást és a fájdalmat. A szív-érrendszeri okok miatt jelentkező mellkasi fájdalom jellemzően lassan alakul ki és egyre fokozódik. Többnyire akkor lép fel, amikor az érintett aktív, illetve kisugárzik más testrészekbe is.

A szívdobogásérzés, a magas pulzusszám nem ritka jelenség, amely gyakran párosul alacsony vérnyomással. Ez egy természetes jelenség, hiszen ha a túlalacsony vérnyomásnem tudja elég oxigénhez, tápanyaghoz juttatni a szöveteket, felgyorsul a szívverés, hogy több vér kerülhessen a rendszerbe. Ugyanakkor a szívritmuszavar is okozhat alacsony vérnyomást, ami viszont magas pulzusszámmal jár. Természetesen az aktuális állapot, például a fizikai terhelés és az idegesség is felpörgetheti a pulzust, de ha ez gyakori, érdemes kivizsgáltatni, ahogyan a bedobbanásokkal, kihagyott ütemekkel is orvoshoz kell fordulni.

Összetett kardiológiai kivizsgálásra van szükség

A kivizsgálás felépítése mindig az adott személytől, a panaszoktól, az általános állapottól függ. Alapvetőnek tekinthető a szívultrahang, a terheléses EKG, a nagylabor, az arteriográfos és a szívstresszvizsgálatok, valamint sokaknál nagyon hasznos az életmódorvoslás felmérése is - hangsúlyozta dr. Vaskó Péter, a KardioKözpont kardiológusa. Hozzátette: hobbisportolóknak is ajánlatos részt venni egy sportkardiológiai kivizsgáláson, ahol az általános kivizsgálás mellett az anatómiai eltérések felderítése is megtörténik szívultrahang-vizsgálattal. Veleszületett vagy szerzett vezetési zavarok, ritmuszavarok, elektrofiziológiai eltérések feltérképezése céljából nyugalmi és terheléses EKG készül. Az eredmények ismeretében, ha szükséges, időben megtehető minden óvintézkedés a szív- és érrendszeri események és betegségek megelőzése érdekében.