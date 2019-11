Mitől válhat lilává a vizelet?

Mi a teendő, ha felmerül a szélütés gyanúja? Részletek itt.

Miután stroke-ot kapott, a 70 esztendős pácienst a Párizs mellett fekvő Le Kremlin-Bicêtre város kórházában kezelték. Az akut agyi érkatasztrófa következtében legyengült a teste bal oldala, ezért katétert vezettek a húgyhólyagjába, elhárítva ezáltal a vizeletürítési nehézségeket. Tíz nappal később azonban váratlanul szalmasárga helyett lila színű vizelet jelent meg a katéter gyűjtőzsákjában. Az idős nő kezelőorvosai a különös tünet okán vizeletvizsgálatot végeztek, és végül Klebsiella pneumoniae baktérium jelenlétét mutatták ki a mintában.

Ritka, de ismert jelenség, ha a vizelet lilás árnyalatúvá válik. Fotó: iStock

A lila vizelet kiváltó okai

Az orvosi szakirodalomban több mint négy évtizede szerepel a különös jelenség leírása, amelynek neve lila vizeletgyűjtő zsák szindróma (purple urinary bag syndrome, PUBS). Általában hosszú ideig tartó katéterhasználat mellékhatásaként, illetve húgyútifertőzéskövetkeztében lép fel. Kialakulásának kockázata egyaránt magasabb lúgos (alkalikus) vizelet, székrekedés és krónikusveseelégtelenségesetén, valamint nőknél, akik anatómiai okokból nagyobb veszélyben vannak a húgyúti fertőzések tekintetében.

A színváltozás hátterében különféle baktériumok és egy aminosav, a triptofán találkozása áll. A bizonyos ételekben, például a pulykahúsban is nagy mennyiségben jelen lévő triptofán az emésztőrendszerben indoxil-szulfáttá bomlik le. Ez a vegyület aztán a vizelettel ürülve a katéter gyűjtőzsákjában kerülhet kapcsolatba olyan baktériumokkal, amelyek enzimjei két további vegyületre, indigóra és indirubinra bontják le. Előbbi kék, utóbbi piros színű, így összhatásként a vizelet lilás árnyalatúvá válik.

Lilává változott a szélütéssel kezelt páciens vizelete. Fotó: The New England Journal of Medicine 2019

Többi között Pseudomonas aeruginosa, Providencia stuartii vagy Escherichia coli baktériumok is állhatnak ilyenkor a háttérben, a francia páciens esetében ugyanakkor Klebsiella pneumoniae váltotta ki a meglepő jelenséget. Öröm az ürömben, hogy néhány napig tartó transzfúziós kezelést követően a vizelete visszanyerte a normális, sárgás árnyalatú színét, majd folytatódhatott a szélütés okozta szövődmények terápiája.

Az esetről szóló orvosi beszámoló a The New England Journal of Medicine című folyóiratban jelent meg október 30-án.

Forrás: livescience.com; casereports.bmj.com