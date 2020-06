Mikor túl öreg egy nő a szüléshez?

Amikor azt látjuk, hogy egy 50 éves híresség egészséges csecsemőnek adott életet, és rögtön utána szembejön velünk egy szalagcím, hogy a petefészkekre 30 után "keresztet lehet vetni", érthető, hogy összezavarodunk - nyugtat meg mindenkit a témával foglalkozó cikkében dr. Heather Rupe szülész-nőgyógyász. A webMD szakértője szerint több aspektust is figyelembe kell venni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mikor túl öreg ahhoz egy nő, hogy kisbabának adjon életet.

Csökkenő termékenység, növekvő rizikó

Ott van például a csökkenő termékenység kérdése. A doktornő szerint egy nőnek azon képessége, hogy teherbe essen, 27 éves kora után alig láthatóan, 37 éves kora után viszont erősen csökkenni kezd. Annak az esélye, hogy egy egészséges párnak, ahol még egyikőjük sem múlt el 30, egy éven belül gyermeke születik, 95 százalék. 30-on felül azonban minden egyes évben 3 százalékkal csökken a valószínűség, ami igen jelentős. Aki 40-en felül szeretne szülni, annak mindössze 5-10 százaléknyi esélye van teherbe esni, 45 éves kor után pedig 5 százalék, ismerteti a részleteket dr. Rupe.

A csökkenő termékenység mellett figyelembe kell venni a növekvő rizikót is. Minél idősebbek vagyunk, annál nagyobb a veszélye a vetélésnek és a komplikációkkal teli terhességnek. Míg a 30 évesnél fiatalabb nőknél a korai vetélés lehetősége 15-20 százalék körül mozog, addig ez az arány 35 éves kor fölött nőni kezd, és 40 éves korra elérheti a 40-50 százalékot is. Ugyancsak nő a korral a kromoszómarendellenességek, így pl. a Down-szindróma veszélye is. 35 éves korban aDown-szindrómakockázata 1/350 (350 terhességből egynél állapítják meg), 45 éves korban azonban már 1/35. Szintén látnak enyhe emelkedést 40 éves kor fölött a terhességi toxémia, a gesztációs diabétesz és a halva születés kapcsán.

Több aspektust is figyelembe kell venni ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mikor túl öreg ahhoz egy nő, hogy kisbabának adjon életet. Fotó: Getty Images

Számít, mennyire élünk egészségesen?

És mi a helyzet akkor, ha nagyon egészségesen élünk? Az ellensúlyozhatja a korunkat? Dr. Rupe-nak számos páciense tette már fel ezt a kérdést, ő azonban úgy gondolja, a petefészkek állapotára nem hat az, ha például vegán vagy gluténmentes étrendet követünk. Minden nő véges számú petesejttel születik, amelyeknek a korral romlik a minőségük, csökken a mennyiségük. Bár az egészség fontos ahhoz, hogy maximalizáljuk a teherbe esés valószínűségét, és nagyobb esélyünk legyen egy komplikációmentes várandósságra, a jól összeállított étrend és a rendszeres sport önmagában nem teszi semmissé az öregedést.

Az elkeserítő számokat látva természetesen joggal merülhet fel a kérdés, miért van akkor annyi várandós 40-es nő? Dr. Rupe szerint a 10 százalékos teherbe esési esély nem túl magas, de mivel a társadalomnak viszonylag szignifikáns részét teszi ki a 40-es korosztály, soknak tűnhet a negyedik X-en túl megfogant nők száma. A szakember másik magyarázata, hogy azoknál a nőknél, akik 40 éves kor fölött esnek át különféle kezeléseken, fiatal donor petesejtjét használják, így az esélyek jelentősen megnőnek. Ilyenkor egyébként mesterséges megtermékenyítést, vagyis in vitro fertilizációt (IVF) alkalmaznak, amely kimerítő, drága procedúra.

Fagyasztassunk le pár petesejtet

Bár orvosilag a 20-24 év közötti időszak a legalkalmasabb egy baba kihordására, érzelmi, anyagi és párkapcsolati szempontból jóval későbbi időpontot tartanak reálisnak. Dr. Rupe cikkében idézi dr. Christopher Montville-t, a Tennessee Fertility Institute munkatársát, aki azt mondja: egy párnak ideális esetben a nő 37 éves kora előtt kell családot alapítani, ilyenkor nagyobb az esély arra, hogy még az előtt megszületik az egészséges gyermek, hogy az életkorhoz köthető termékenységi problémák megnehezítenék a helyzetet. Sajnos azonban a sors közbeszólhat, és lehet, hogy még 35 éves korunkban is egyedül vagyunk, javában keressük a párunkat. Ebben az esetben dr. Montville szerint célszerű lefagyasztatni pár petesejtet, hogy a jövőben nagyobb eséllyel szülhessünk. Ha 35 éves kor felett 6 hónap próbálkozás után sem esünk teherbe, orvosi segítséget kell kérni.

Dr. Rupe végül azzal a gondolattal zárja cikkét, hogy bár nincs tökéletes időpont a gyermekvállalásra, ha fontos számunkra, hogy teherbe tudjunk esni, minél korábban alapítunk családot, annál jobb.