Miért kell azonnal pisilnünk, amint hazaérünk?

Amikor megnyomjuk a távirányítót

Biztosan sokan tapasztalták már, hogy otthonuk ajtaján belépve olyan sürgető pisilési inger tör rájuk, hogy alig van idejük eljutni a vécére - pedig előtte vagy egyáltalán nem éreztek semmit, vagy csak egy nagyon enyhe, de még kontrollálható jelzéssel figyelmeztetett a szervezetük. Dr. Sandip Vasavada, a Cleveland Klinika urológusa azt mondja, egy teljes mértékben létező jelenségről van szó, és azok a cselekvések váltják ki, amelyeket a házhoz közeledve végzünk - ilyen például a bejárati ajtó kinyitása. A doktornő elmondta, sok páciensének akkor kell a legjobban összeszorítania a lábait, amikor a garázs-távirányítón megnyomják a "nyitás" gombot: olyan, mintha ezzel a húgyhólyagjukat hoznák működésbe, tette hozzá.

Az angol nyelvű szakirodalomban gyakran hivatkoznak úgy rá, hogy "latchkey inkontinence", ami magyarul kb. annyit jelent, hogy kulcs- vagy kulcsos inkontinencia. Az elnevezés először a Biomedical Research 2015-ös tanulmányában jelent meg annak a fogalomnak a meghatározására, amelynek lényegét a kutatók a következőképp írták körül: "amint hazaérünk és betesszük a kulcsot a bejárati ajtó zárjába, rögtön ránk tör egy erős pisilési inger", magyarázza Dr. Sovrin M Sah, a Mount Sinai urológusa.

Mit árul el az egészségünkről a vizelet színe? Minden pisiléskor megtudhatunk valamit az egészségi állapotunkról, a vizelet színe ugyanis jóval több dolgot elárul rólunk, mint hisszük. Részletek itt.

Betegséget jelezhet

Dr. Vasavada arról is beszélt, hogy bár létező és gyakori jelenségről van szó, betegséget is jelezhet, például hiperaktív hólyagot. Ez egy tünetegyüttes, amelynek lényege, hogy a hólyag izmainak hirtelen jövő görcse vagy a hólyag-nyálkahártya fokozott ingerlékenysége nyomán viszonylag gyakran sürgető vizelési inger keríti hatalmába az érintettet. "Egy 15 évvel ezelőtt végzett kutatásból kiderült, hogy az Egyesült Államokban 33 millió embert érint a hiperaktív hólyag szindróma, vagyis sokan tudják, milyen a 'menni kell' érzés, ami a bejárati ajtónk előtt kap el minket" - magyarázza a szakember, aki hozzátette: még az orvosok sem tudják, miért válthat ki sürgető pisilési ingert a hazaérkezés a hiperaktív hólyag szindrómával élőknél, de egy 2015-ös tanulmány eredményei azt sugallják, hogy egyfajta "pavlovi reflex" lehet a háttérben.

"A hazaérkezés és az azonnali pisilés gyakori összekapcsolódása arra programozza a testünket, hogy a bejárati ajtóhoz közeledve erős ingert érezzünk. Ez gyakran azzal is jár, hogy az érintett nem tudja tartani a vizeletét" - írják a tanulmányban.

Sokan azonnal a vécére ülnek, ha hazaérnek. Fotó: Getty Images

Nemcsak a hazaérkezés válthat ki azonnali pisilési ingert az érintettekből, hanem az olyan hétköznapi tevékenységek is, mint a kézmosás vagy a kellemesen meleg vízzel történő zuhanyzás, de sokaknál például a hideg idő miatt jelentkezik, szögezi le Dr. Vasavada. A hiperaktív hólyag szindróma természetesen további tünetekkel is járhat, a páciensek naponta akár 8-szor is pisilnek, illetve éjszaka is gyakran járnak ki a vécére. Emellett szivárgást ugyancsak tapasztalhatnak, ami akkor következik be, ha nem érnek el időben a vécére.

Nem mindig van szükség kezelésre

A National Association for Continence (NAFC) szerint sokaknál az öregedés "mellékhatásaként" jelentkezik a hiperaktív hólyag szindróma, és nem külön betegségként, ami speciális kezelést igényelne. Mindazonáltal súlyos esetekben fontos a megfelelő terápia alkalmazása, ilyenkor ugyanis az állapot komolyan hatással lehet a páciens életminőségére. A gyógyszeres kezelés mellett segíthet a hólyagtorna, amely során megtanulhatjuk a vizelési inger megjelenése után késleltetni a pisilést, és az étrendi változtatások, mint például a koffeintartalmú vagy alkoholos italok, illetve a fűszeres ételek elhagyása, amelyek irritálhatják a hólyagot.

A legtöbb ember számára azonban semmilyen kezelés nem szükséges, csak az, hogy tudomásul vegye: hazaérkezéskor még egy plusz dologra is figyelnie, számítania kell.

Forrás: health.com