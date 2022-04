Mi történik, ha nyersen esszük a húst?

Miért barnul be a nyers hús? És vajon tényleg friss, ha a hentespultban világos színben pompázik?

Az arktikus területeken élő inuit eszkimók fókák, rén- és jávorszarvasok, bálnák húsát is nyersen fogyasztják. Ugyanígy Európától Japánig számos ország gasztronómiai világában találhatunk nyers fogásokat a többi között ló-, kecske- vagy éppen csirkehúsból. Mi több, testépítőként az amerikai Brian Johnson is az ősemberek étrendjére esküszik, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy immár több mint két évtizede mindennap eszik nyers májat, herét és csontvelőt.

A nyers hús ínyenc gasztronómiai fogásnak tűnhet, de nem veszélytelen. Fotó: Getty Images

Mint azt Colin Michie, a Közép-lancashire-i Egyetem orvosi karának helyettes vezetője írja a The Conversation oldalán megjelent cikkében, a nyers húst még orvosi célokra is igyekeztek felhasználni a múltban. A 19. század végén francia orvosok például potenciális terápiás eszközt láttak benne tuberkulózis (TBC) ellen. Végül felemás sikereket értek el vele csupán, miközben két nagyobb problémába is beleütköztek. Egyrészt akkoriban nehezen tudtak csak tiszta húst beszerezni, másrészt a pácienseik is nehezen viselték, hogy naponta meg kell enniük 20-30 dekagramm nyers húst. Végül így a húst húslére cserélték le, ami nemcsak népszerűbbnek bizonyult, de galandféreg-fertőzést is ritkábban okozott mellékhatásként.

Az amerikai George Minot és William Murphy munkásságát 1934-ben orvosi Nobel-díjjal ismerték el. A két kutató a vészes vérszegénység gyógymódját keresve nyers májjal folytatott kísérleteket. Eredményeik végül utat nyitottak a B12-vitamin izolációja előtt: ezt a vitamint a májban tárolja a növényevők szervezete, hőkezelés során pedig elveszik a hasznos tápanyagtartalom nagy része. "Ezek a korai kutatások is mind megmutatták azonban, hogy a nyers hús veszélyeket rejt magában a fertőzések miatt" - hangsúlyozza Michie.

A nyers hús valódi veszélye

"Az állatokkal, amelyeket megeszünk, egyben a bolygón is osztozunk. Közösen mindannyiunkat hihetetlenül sokszínű, megszámlálhatatlan mennyiségű mikroba vesz körül, amelyek egy részét ugyancsak megosztjuk a táplálkozás során. Éppen ezért egy csábítóan hívogató nyers húsdarab is alapos ellenőrzést igényel, hogy nincsenek-e benne prionok, vírusok, baktériumok, gombák vagy paraziták" - mutat rá a szakember. Hozzáteszi, habár a felsoroltak között jócskán akadnak ártalmatlan mikrobák, vannak azonban köztük halálos kórokozók is. Ilyen például azok a prionok, amelyek gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségeket válthatnak ki.

Becslések szerint a szarvasmarhák közel felének szervezetében megtalálható az Escherichia coli baktériumok O157 szerotípusa. Ez egyfelől ellenálló a gyomorsav maró hatásával szemben, másfelől az általa termelt Shiga-szerű toxin veseelégtelenséget, sokkot és halált okozhat. A liszteriózisért felelős Listeria monocytogenes baktériumok pedig akár a hűtőszekrényben tárolt húsban is elszaporodhatnak, majd az emberi szervezetbe jutva vérmérgezést, agyi fertőzést, illetve várandósság alatt a méhlepényen is átjutva vetélés, magzati halál idézhetnek elő.

A marhahús Toxoplasma gondiival, egy egysejtű parazitával is fertőzött lehet, amely macskafélék szervezetében szaporodik, de közti gazdaként például az embert és a szarvasmarhákat is megtámadhatja. A parazita okozta toxoplazmózis egyaránt károsíthatja az agyat, a retinát, a szívizmokat, valamint a terhes nők magzatát. Egyes esetekben afertőzéshatásai csak évek elteltével jelentkeznek, így közvetlenül a nyers hús elfogyasztása után nem feltétlenül tapasztalnak bármiféle panaszt az érintettek.

"Miközben nincsenek tudományosan igazolt előnyei a nyers hús fogyasztásának, addig jócskán vannak komoly mikrobiális veszélyei. Hasonló kockázatokkal kell ráadásul számolnunk akkor is, ha házi kedvencünket etetjük nyers hússal" - emeli ki Michie. Úgy véli, mielőtt puszta kedvtelésből visszatérnénk a nyers hús fogyasztásához, érdemes számba venni az úgynevezett "Egy az egészség" koncepciót. A szemlélet alapja, hogy az emberek egészsége szoros kapcsolatban áll az állatok és a közös környezet egészségével. "Nem vagyunk egyedül. Rengeteg mikroba, amelyeket általában élelmiszer-biztonsági intézkedésekkel és hőkezeléssel tartunk ellenőrzés alatt, alig várja, hogy felvegyünk egy elvadult életmódot" - figyelmeztet a szakértő.