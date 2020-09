Mezítláb sétálni? Ilyen hatása van

Hogyan hat a jóga a szorongásra? Részletek itt.

A mezítlábas sétálás elősegíti a stressz enyhítését, mivel felpezsdíti a keringést, felgyorsítja a légzést, ezáltal pedig hozzájárul, hogy több oxigén jusson a vérbe. Ezen kívül segít tompítani a negatív érzelmeket is - írja a brightside.me. A lábfej egészsége miatt ugyancsak fontos, hogy minél többet legyünk cipő és zokni nélkül. A módszer csökkenti a gombásodás veszélyét, jót tesz a bőrnek, illetve a homokos talajon lépdelés természetes hámlasztóként is funkcionál.

Jó hatással van a szervezetre, ha időnként mezítláb sétálunk. Fotó: Getty Images

A mezítlábas séta energetizáló hatású. A talpban és a lábfejben ugyanis sok az idegvégződés, amelyek a talajjal érintkezve stimulálódnak, lényegében tehát afféle talpmasszázshoz jutunk, ami pezsdítő hatással van az egész szervezetre. Továbbá, ha nincs rajtunk cipő, testünk apránként elkezd hozzászokni az újfajta terheléshez, ez pedig hosszú távon segíthet egészségesebben és rugalmasabban tartani az ízületeket. Nem véletlen, hogy az olyan sportokat, mint a jóga vagy a pilates, mezítláb a legjobb folytatni.

A mezítláb járás abban is segíthet, hogy szervezetünk jobban tűrje a hideget, egyben az immunrendszert is megerősítheti, így a megfázással, náthával szemben is ellenállóbbá válhatunk. Emellett egyértelmű vérkeringést serkentő hatása is van, ami számos módon hathat pozitívan az egész szervezetünkre. A hatás fokozható, ha hideg vízben vagy nedves füvön sétálgatunk, mivel ennek még gyulladáscsökkentő hatása is lehet.

Legalább napi egy órát érdemes tehát mezítláb sétálva tölteni, és amikor csak tehetjük, sportoljunk is cipő nélkül. Járjunk a sarkunkon és lábujjhegyen is, így még tovább fokozhatjuk a pozitív hatásokat. A higiéniára ezzel együtt ügyelni kell: mezítlábazás után mindig alaposan mossunk lábat, és figyeljünk arra is, hogy utána tökéletesen szárazra töröljük a lábfej bőrét.