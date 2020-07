Meglepő felfedezés a látásról

"Feltételezzük, hogy a maga tökéletes valójában észleljük a körülöttünk lévő fizikai világot, ám ez a tanulmány azt mutatja, hogy mindannyian egyedi vizuális ujjlenyomattal rendelkezünk" - mondta Zixuan Wang, a Biological Sciences című folyóiratban publikált tanulmány vezető szerzője.

Betegségek, amikről szemünk árulkodik

A szem nemcsak a lélek, hanem az egészség tükre is lehet. Bizonyos betegségek jeleit is felfedezhetjük, ha valakinek mélyen a szemébe nézünk, és képet kaphatunk a szervei állapotáról is. Részletek itt.