Meddig bírnánk telefon nélkül?

A fenti kérdés a kutatókat is foglalkoztatja, így jelenleg a műszaki cikkek, köztük a mobiltelefon hiányának egészségre gyakorolt hatását vizsgálják Olaszországban. A kísérlet az észak-olaszországi Agordo városka közelében, egy alpesi turistaházban zajlik. A 2000 méteres magasságban található helyszínen öt napig kapcsolódhat ki ingyenesen az a 10 ember, akit egy nemzetközi pályázaton választottak ki. A kísérlet a napokban kezdődött. A projektben részt vesz egy pszichológus is, aki azt vizsgálja, miként hat a résztvevők egészségi állapotára a modern technológia és a közösségi médiához való hozzáférés hiánya a nyaralás alatt. Az ingyenes alpesi üdülésre 19 ezer ember jelentkezett szerte a világból, négyezren Európán kívülről.

Vajon helyettesíti a természet a modern eszközök nyújtotta élményeket? Fotó: iStock

Meddig bírnánk?

Ha meg kellene tippelni, hogy naponta hány órán keresztül nyomkodjuk a telefonunkat, többségünk valószínűleg alulbecsülné a kütyükkel eltöltött időt. Ám ha letöltjük a telefonhasználati szokásainkat mérő alkalmazások bármelyikét, meglepődnénk az eredményeken. Mivel ezek az órák szinte észrevétlenül repülnek el, sokaknak lehetetlen küldetésnek tűnhet a "képernyőidő" csökkentése. Pedig könnyebb, mint gondolnánk.

Lista a legkockázatosabb telefonokról Mindennapjaink szerves részét képezik az okostelefonok, ezért a nap 24 órájában testünk közvetlen közelében tartjuk őket. Mutatjuk, melyik modelleknél aggódhatunk a leginkább a sugárzás miatt.

Első lépésként kapcsoljuk ki az értesítéseket! Sokkal egyszerűbb nem törődni az okostelefonunkkal, ha nem pittyeg és/vagy rezeg minden percben egy üzenet vagy e-mail miatt. Jó ötlet az is, hogy beszerzünk egy hagyományos ébresztőórát. Ha nem a telefonunk hangjára kelünk, kisebb az esély arra, hogy már rögtön az ébredés utáni első percben az e-mailjeinket és a közösségi oldalakat kezdjük böngészni. Emellett jelöljünk ki az otthonunkban kütyümentes zónákat. Ez azt jelenti, hogy a lakás adott pontjaira - például a vécére vagy a hálószobába - nem viszünk magunkkal telefont. Érdemes továbbá szelektálni a telefonunkon található alkalmazásokat is, a legtöbb játék és applikáció ugyanis úgy van kitalálva, hogy rendszeresen be kelljen lépnünk. Szabaduljunk meg ezektől, mert csak rabolják az időnket!

Az igazi kihívás

Annak, aki szörnyülködve olvasta, hogy a kísérlet részvevői 5 napig nem használhatnak telefont, lehet, hogy érdemes lenne egy próbát tennie. Először nevezzünk ki 1, később pedig 3 egymás utáni napot, amikor egyáltalán nem nyúlunk a kütyüinkhez. A szakértők szerint ez a mini "elvonókúra" segíthet kigyógyulni telefonfüggőségünkből. Ennyi idő elég lehet arra, hogy egészségesebb szokásokat, új hobbikat találjunk, amiket a három nap letelte után is szívesebben csinálunk majd telefonozás helyett.

Ha ez a megoldás túl drasztikusnak tűnik, akkor legalább jelöljünk ki olyan időszakokat, amikor nincs telefonozás, például vacsoraidőben vagy vasárnap délutánonként. Először talán furcsa lesz, de egy biztos: rengeteg időnk marad majd azokra a dolgokra, amik igazán számítanak. További tippeket korábbi cikkünkben olvashat.