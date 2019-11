Már 50 ezren követnek minket Viberen

Októberben startolt a HáziPatika.com viberes csoportja, ami az elmúlt másfél hónapban szélsebes ütemben bővült. Már több mint ötvenezer olvasónk csatlakozott a közösségünkhöz, akik rendszeres értesítést kapnak az egészséges életmódhoz kapcsolódó legfrissebb hírekről, tartalmakról, és egy egyedi matricacsomaggal is kedveskedtünk a csatlakozóknak.

Az egészség mindannyiunk számára fontos

A Viber közreműködésével a HáziPatika.com egy olyan interaktív közösség kialakításán dolgozik, amelynek fókuszában az egészségügy, az egészséges és sportos életmód áll. Legyen szó betegségekről, táplálkozásról,gyógynövényekfelhasználásáról vagy a lelkünk ápolásáról, a HáziPatika.com Viber közösségében szakmailag hiteles tartalmak adhatnak választ a felmerülő kérdésekre. Az érdeklődők nagy száma is azt mutatja, hogy az egészség mindenki számára fontos, ezért szerkesztőségünknek továbbra is fontos, hogy hiteles és érdekes tartalmakkal szolgáljon a követőinek.

Egyre többen követnek minket a Viberen is. Fotó: iStock

Az 50 ezer követő egy fontos mérföldkő számunkra, de nem az utolsó. Köszönjük minden olvasónknak, aki már csatlakozott hozzánk a Viberen is, és ezen a platformon is figyelemmel kíséri a cikkeinket. Aki pedig még nem tette, annak is jó szívvel ajánljuk az egészségügyi téma iránt érdeklődő, egyre bővülő interaktív közösségünket.

A Viber letöltése és használata is teljesen díjmentes, az üzenetküldő applikációval ráadásul ingyenes hívásokat is kezdeményezhetünk. Csatlakozzon ön is, és töltse le az egyedi matricacsomagunkat, amellyel az egészséges életmód jegyében fejezhetjük ki aktuális hangulatunkat és állapotunkat.