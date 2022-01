Magyar kisfilm készült az imposztor-szindrómáról

Őszi bemutatása óta nagy népszerűségnek örvend az Imposztor című, 19 perces alkotás, amely Pinczés Dávid rendezésében készült a budapesti Werk Akadémia egyik vizsgafilmjeként - írja a hvg.hu. A film főszereplője egy imposztor-szindrómától szenvedő csillagász, aki nem hisz saját tehetségében és attól tart, hogy a szakmabeliek nevetségesnek tartják az eddig elért eredményeit. Efféle szindrómától nagyon sok ember szenved, és egy kívülállóknak talán nem tűnik komoly problémának, a betegeknél mégis súlyos állapotot eredményezhet.

Komoly veszélyt jelenthet az imposztor-szindróma

A szindrómától szenvedők nagyon leegyszerűsítve csalónak érzik magukat és azt gondolják, munkakörüket és sikereiket valójában nem érdemelték ki, azokat egyszerűen csak szerencsés véletlenek sorozatának köszönhetik. Ez az állapot komolyan alááshatja a betegek önbizalmát, és többféle problémát is előidézhet. Az imposztor-szindrómások fő mozgatórugója a félelem- a lelepleződéstől, illetve attól, hogy nem elég jók. Ebből adódóan krónikus stressz alakul ki náluk, ami ingerlékenységhez, mentális kimerültséghez és kiégéshez vezethet.

A kisfilmet rendező Pinczés Dávid szerint a járvány okozta helyzet miatt világszerte a legkülönfélébb mentális kihívások kerülhetnek felszínre, gyakran komolyan megnehezítve az érintettek életét. Az Imposztor már meg is kezdte hódító útját az online filmfesztiválok körében is, ahonnan már öt díjat bezsebelt (londoni, párizsi, New York-i és svéd szervezetektől).