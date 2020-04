Koronavírus: meglepő hatással van a Földre

Mióta világszerte egyre több helyen vezetnek be kijárási korlátozást vagy tilalmat, szó szerint elcsendesedett a Föld. Tudósok megállapították, hogy jóval lecsökkent a közlekedési eszközök okozta rezgések mennyisége, ez pedig a szeizmológusok hasznára válhat. Mivel megcsappant az ember keltette szeizmikus háttérzaj, így jóval kisebb földmozgásokat is képesek detektálni.

Brüsszelben például március közepe, vagyis az iskolák és üzletek bezárása óta, 30-50 százalékkal csökkent a szeizmikus háttérzaj. "A mostani szint megfelel annak, amit általában karácsony első napján szoktunk mérni" - mondta Thomas Lecocq, a Belga Királyi Obszervatórium tudósa. Hozzátette, hogy ennek köszönhetően most a felszínen elhelyezett szeizmométerek ugyanolyan kifinomult mérésre képesek, mint a 100 méterrel a felszín alá lefúrt eszközök.

De hasonlót tapasztalt Paula Koelemeijer is, aki Nyugat-Londonnál végzett szeizmológiai vizsgálatokat. Celeste Labedz, egy kaliforniai PhD-hallgató pedig a Los Angeles-i földmozgásokról osztott meg meglepő kimutatást Twitteren.

