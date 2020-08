Koronavírus: ettől függhet, visel-e valaki maszkot

A kutatók 1578 embert vizsgáltak meg Brazíliában május 21. és június 29. között - írja a webMD. Az alanyoknak egy 220 kérdésből álló tesztet kellett kitölteniük, hogy a szakemberek felmérhessék, mennyire jellemző rájuk, hogy nem tudnak alkalmazkodni, illetve, hogy hogyan viszonyulnak a koronavírus-járvány megfékezése, lassítása okán hozott előírásokhoz. Azt, hogy egy adott válasz mennyire igaz rájuk, a megkérdezetteknek egy négypontos skálán kellett jelölniük.

Az összefüggés

A Personality and Individual Differences című szaklapban publikált tanulmány eredményeiből kiderült, hogy az antiszociális jellemvonások, főképp az empátia alacsony, illetve az érzéketlenség, a megtéveszteni akarás és a kockázatvállalási hajlandóság magas szintje összefüggésben van az óvintézkedések figyelmen kívül hagyásával.

Ez - legalábbis részben - megmagyarázza, miért nem ügyelnek a szabályokra az emberek még annak ellenére sem, hogy a fertőzöttek és az elhunytak száma folyamatosan emelkedik. A kutatás arra is rámutatott: minél empatikusabb valaki, annál szabálykövetőbb.

Az elnök nem vette komolyan a járványt

A tanulmány szerzői szerint a súlyos brazíliai állapotokat az is magyarázhatja, hogy a kormány elutasítóan fogadta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más egészségügyi szervezetek ajánlásait, így például a maszkviselés és a társadalmi távolságtartás szükségességét. Mint kiemelték, Jair Bolsonaro elnök alaposan alábecsülte a járvány erejét, így arra ösztönözte a polgárokat, hogy hagyják figyelmen kívül a távolságtartásra vonatkozó szabályokat, továbbá médiatrükknek nevezte a halálos áldozatok és fertőzöttek számának növekedéséről szóló beszámolókat. Álláspontján azt követően sem változtatott, hogy ő maga is megfertőződött a vírussal. Azt mondta, nincs ok a félelemre, az élet megy tovább.

Úttörő kutatás

Összegzésképpen a szakemberek hangsúlyozták: más nemzeteket vizsgáló kutatások is hasonló megállapításokra jutottak, mint amilyeneket ők tettek a személyiségjegyekkel kapcsolatban. A brazil tanulmány volt azonban az első, amely kifejezetten a járvány megfékezésére hozott óvintézkedések és antiszociális személyiségjegyek vonatkozásában elemzett latin-amerikaiakat.

