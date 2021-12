Koronavírus: erre figyelmeztet egy új robot

Robot segítheti a jövőben a járványügyi szabályok, egész pontosan a megfelelő - körülbelül 1,8 méteres - szociális távolság betartását beltéren. Ahogy arról a WebMD is beszámolt, egy speciálisan e célra kifejlesztett megfigyelő robot (CS-Robot, vagyis COVID Surveillance Robot) a korai tesztek során képes volt arra, hogy beazonosítson és megközelítsen egy 2-6 fős társaságot, melynek tagjai nem tartották egymástól az előírt, minimális távolságot.

Nem mindenki figyel a szociális távolság betartására. Fotó: Getty Images

A Marylandi Egyetem kutatói által létrehozott szerkezet a helyzetfelmérés után egy képernyőn megjelenő üzenettel figyelmezteti az egymáshoz túl közel állókat. A robotot hőkamerával is felszerelték, így egyszerűen kiszúrhatja az átlagosnál magasabb testhőmérsékletű embereket, majd értesítheti a helyszínen jelen lévő egészségügyi vagy biztonsági személyzetet - írja a WebMD.

h i r d e t é s

Hogy a közvélemény hogyan fogadná, ha egy robot igyekezne "rendet tartani", azt a kutatók még nem tudták felmérni. Ahogy Dinesh Manocha, a Marylandi Egyetem informatika professzora, a tanulmány vezető szerzője elmondta: az új technológiát eddig a laboratóriumban, az egyetem épületében és néhány nyilvános rendezvényen tesztelték.

Japán kutatók kifejlesztettek egy arcmaszkot, amely ultraibolya fény hatására világít, amennyiben viselője fertőzött az új koronavírussal.

Az első bevetéseken átment

Manocha és kollégái ötféle kihívásnak vetették alá a robotot egy 4x4 méteres zárt térben. Többek között az vizsgálták, hogy megtalálja-e az embereket, észleli-e, ha azok nem tartják be az előírt távolságot, és képes-e követni a mozgó embereket. A robot a kutatók szerint nem laboratóriumi körülmények között - eltérő megvilágítású terekben és szűk folyosókon - is jól teljesített.

Annak ellenére, hogy önállóan is képes volt felismerni és figyelmeztetni a kötelező távolságot be nem tartókat, az egyes helyiségekbe felszerelt megfigyelő kamerák által rögzített adatok felhasználásával javult a teljesítménye. A robotot egyébként úgy alkották meg, hogy képes legyen kikerülni a potenciális akadályokat, beleértve az útjába kerülő embereket is.

Nem kell aggódni, névtelenséget biztosít

A mérnökök a tervezéskor azt is figyelembe vették, hogy milyen érzést válthat ki az emberekből, ha azt látják, hogy egy kamerákkal felszerelt robot közeledik feléjük, vagy követi őket. Éppen azért a robot kamerája nem arc alapján azonosítja az embereket, hanem egy véletlenszerű számot rendel hozzájuk, ez szolgál azonosítóként.

Az új technológiáról részletesen beszámoló tanulmány a PLOS One folyóiratban jelent meg.