Koronavírus: a buszokon így lehetünk biztonságban

Az új Mercedes-Benz Conecto szóló autóbuszok klímarendszerébe vírusgátló funkciójú aktív szűrőt szereltek be. A BKV autóbuszflottájában már év elején forgalomba állt 17 ilyen jármű, ebben a hónapban pedig 15 újabb busz jelent meg a fővárosban.

Ezt kell tudni a szűrőről

A többrétegű, progresszív felépítésű, nagy teljesítményű részecskeszűrők még a legfinomabb aeroszolokat is megszűrik, ráadásul egy vírusgátló hatású réteggel is rendelkeznek. Ezek hatását fizikai vizsgálatok és mikrobiológiai tesztek is tanúsítják. Ezáltal a kevert és keringtetett levegős üzemben is jelentősen csökkenhet a koronavírus-fertőzés veszélye - emelte ki a BKV Zrt.

Az aktív szűrők egyébként a tetőre szerelt klímaberendezéshez, a levegő-keringtető szűrőhöz, és az elülső klímaszabályozó dobozhoz egyaránt használhatók. A koronavírus-járvány megfékezését elősegítő szűrők felszerelését az EvoBus GmbH saját hatáskörben, díjmentesen végezte el.

