Kézírást imitáló mesterséges intelligenciát fejlesztenek

Alig 2-3 évtizede a mesterséges intelligencia még sci-fi filmekbe illő elrugaszkodott ötletnek tűnt, azonban azóta a technológia nagyon is valóságossá vált - és folyamatosan fejlődik. Egyre több területen alkalmazzák, ezzel egy időben pedig egyre több erkölcsi és társadalomtudományi kérdést vet fel, például azt, hogy mennyire fogja háttérbe szorítani a természetes intelligenciát.

Mindenesetre az vitathatatlan, hogy sok esetben megkönnyítheti, jobbá teheti életünket az MI. Ilyen például az a kézírást imitáló szoftver is, amelynek kifejlesztésén jelenleg is dolgoznak német kutatók. A tudósok szerint mindössze 25-30 kézzel írott sorra van szüksége ahhoz, hogy képes legyen lemásolni valaki kézírását. Vagyis elég lehet egyetlen beszkennelt levél, hogy a későbbiekben a mesterséges intelligencia a felhasználó kézírásával jelenítsen meg frissen begépelt vagy diktált szövegeket. Ezzel azok is visszakaphatják a kézzel írás lehetőségét - legalább virtuálisan -, akik valamilyen oknál fogva elvesztették ezt a képességüket.

Az okos szoftvernek is vannak azért korlátai. "Ha valaki olvashatatlanul ír, annál a módszer nem működik olyan jól" - mondta Vincent Christlein, az Erlangen-nürnbergi Egyetem kutatója. A következőkben ezért továbbfejlesztik a módszert, amely akár a történelmi írásokat felismerő szoftverek finomításánál is alkalmazható lehet.