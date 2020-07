Igyunk egy kávét, mielőtt meghoznánk egy döntést

A járvány miatti bizonytalanság, a munkahelyek elvesztése és a bezártság világszerte komoly nyomás alá helyezte a lakosságot. A korlátozások olyan hétköznapi dolgokat is megbonyolítanak, mint egy egyszerű bevásárlás, vagy a csekkek befizetése. Ha úgy éreznénk, hogy ilyen feszült helyzetben többet hibázunk és nehezebben hozunk meg jó döntéseket, nem tévedünk - kutatások is igazolták ugyanis, hogy a stressz befolyásolja az ítélőképességünket és az olyan alapvető kérdésekben is elbizonytalaníthat minket, mint például hogy mit együnk. A CNN cikke szerint ugyanakkor vannak technikák, amelyek segíthetnek ilyen esetekben.

Egyre több ember küzd szorongással

A kutatók Európa-szerte vizsgálták a lakosság mentális egészségét a karantén ideje alatt, és arra jutottak, hogy szinte mindenhol emelkedett a szorongással és depresszióval küzdők aránya. A világ többi részén sincs ez máshogy: Kínában a vizsgált emberek 35 százaléka állandó szorongással küzdött, az Egyesült Államokban pedig minden harmadik ember nagyfokú stresszről számolt be.

Az ijesztően magas számok a mentálhigiénés szakembereket nem lepték meg. "A szorongás természetes módon kialakul minden olyan esetben, amikor a testünk valamilyen veszélyt érzékel. Egy világjárvány kellős közepén ez teljesen érthető folyamat" - mondta el Luana Marques pszichiáter, az Amerikai Szorongás- és Depresszió Szövetség (Anxiety and Depression Association of America) elnöke.

A szorongás számos élettani folyamatot generál, többek között megemeli a pulzust és a vérnyomást is. Többféle típusa van a stressztől a pánikzavarokon át a különböző fóbiákig. Habár a tünetek kellemetlenek lehetnek, evolúciós okai vannak és arra szolgálnának, hogy hatékonyabban kikerülhessünk a veszélyes szituációból. Persze manapság már kevesebb haszna van, mint őseinknél: a vadállatok elleni harcban segíthette a túlélést a megemelkedett pulzusszám, a szemmel láthatatlan vírusok ellen azonban nem fogunk hatékonyabban védekezni a hatására.

Ha szorongunk, rossz döntéseket hozhatunk. Fotó: Getty Images

Kutatások szerint ráadásul a szorongásnak van egy másik negatívuma is: megnehezíti, hogy bizonyos szituációkban hideg fejjel tudjunk gondolkodni és a helyes döntést hozzuk meg. A járványt kísérő gazdasági válság ideje alatt pedig valószínűleg nagyon fontos dolgokról is kell majd döntenünk, amelyek hatással lehetnek az anyagi helyzetünkre és a családunk jövőjére.

Amikor ránk tör a szorongás, az agyunkban egy összetett folyamat indul be, amelyet az úgynevezett limbikus rendszer irányít - mondta Marques. Ez az a terület, amely felelős az érzelmi válaszokért, az emlékezetért és a motivációért. A helyes döntések és úgy általában a határozott válaszok viszont nem innen, hanem a "gondolkodó agynak" is hívott prefrontális kéregben születnek. Stresszes helyzetben ez a két rendszer kerülhet konfliktusba, és ha a limbikus rendszer kerekedik felül, az azt jelenti, hogy a gondolkodás helyett az érzelmek veszik át a hatalmat a döntéseink felett. Ez pedig a legtöbb esetben nem vezet jóra.

Hogyan hozzunk jó döntéseket stresszhelyzetben

A komolyabb döntések meghozatala előtt mindenképpen érdemes "lehűteni" az agyunkat. Ezzel lehetőséget adunk a prefrontális kéregnek arra, hogy visszavegye az irányítást, így az érzelmek helyett ismét a racionalitás alapján dönthetünk. Hogy ismét hideg fejjel gondolkozhassunk, érdemes olyan tevékenységet végezni, ami megnyugtat minket. Marques szerint segíthet a meditáció, egy séta, de ihatunk egy csésze teát vagy kávét is azelőtt, hogy meghoznánk egy fontos döntést. Ezek a néhány perces tevékenységek elég időt adnak a felpörgött agy lassításához, illetve a döntésünk végkimenetelét és hatásait is átgondolhatjuk.

A járvány miatt rengeteg dolog vált bizonytalanná az életünkben. Mivel még a legfelkészültebb kutatók sem tudják biztosan, milyen szigorításokra lesz szükség és hogyan terjed a betegség a későbbiekben, nekünk sem érdemes azon törnünk magunkat, hogy a lehetséges végkifejleteket próbáljuk kitalálni. Ha emiatt szorongunk rendszeresen, érdemes lehet limitálni a vírussal kapcsolatos hírek követését, olvassunk helyette egy könyvet, vagy más, szórakoztató tartalmakat. Fordítsunk nagyobb figyelmet valamelyik hobbinkra, sportoljunk rendszeresen és ne hanyagoljuk a kapcsolattartást a szeretteinkkel - ha máshogy nem, az interneten, vagy telefonon biztonságosan elérhetjük őket.

