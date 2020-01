Így lehet biztonságosabb az e-cigaretta

A British American Tobacco Vállalatcsoport (BAT) üdvözli az amerikai Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatal (FDA) bejelentését, amely elismeri, hogy a megfelelően szabályozott e-cigaretta továbbra is a dohányzás egy megbízható alternatíváját nyújtja, miközben kiemeli azt is, mennyire fontos, hogy az e-cigaretta termékek ne legyenek hozzáférhetők és vonzóak a fiatalok számára. Egy zavarokkal és bizonytalanságokkal teli jelentőségteljes időszak után ez az egyértelműsítés a szabályozási környezetben egy üdvözlendő lépés afelé, hogy az Egyesült Államok e-cigaretta-piaca újra stabil legyen - írják közleményükben.

Továbbra is együtt dolgoznak az FDA-val

Jack Bowles, a vállalatcsoport vezérigazgatója szerint a bejelentés fontos lépést jelent egy kiszámítható szabályozási környezethez egy kulcsfontosságú piacon. "Mi már régóta hangsúlyozzuk, hogy nem önmagában ezeknek a termékeknek a marketingje ad okot aggodalomra, hanem ezek felelőtlen marketingjével kell határozottan foglalkozni. Úgy gondoljuk, hogy az intelligens szabályozási keretek a felelősségteljes marketinggel és a megfelelő végrehajtással együttesen biztosítják, hogy a felnőtt fogyasztók választási lehetőségei fennmaradhassanak minden kategóriában" - nyilatkozta a vezérigazgató.

Helyes szabályozás mellett a dohányzás megfelelő alternatívája lehet az e-cigi. Fotó: iStock

Az FDA útmutatása, valamint a korábban bejelentett követelmény, miszerint minden termék esetében 2020 májusáig be kell nyújtani a PMTA-pályázatokat, pozitív lépés, amely elősegíti, hogy a fogyasztók megfelelően szabályozott, minőségbiztosított termékekhez férjenek hozzá, amelyek nem vonzók vagy elérhetők a fiatalok számára - olvasható a közleményben. Kiemelik azt is: fontos, hogy az útmutatás egyértelműen kimondja, hogy az ízesítések azután térhetnek vissza a piacra, miután a PMTA-eljárás során megvizsgálták és jóváhagyták őket.

Jack Bowles kiemelte: felnőtt dohányfogyasztók milliói keresnek alternatívát a cigarettára, és fontos megjegyezni, hogy a megfelelően szabályozott ízesítések fontos szerepet játszhatnak, amikor a felnőtt dohányfogyasztók a cigaretta alternatívájaként az e-cigarettára való áttérés mellett döntenek. "Vállalatcsoportunk egyesült államokbeli leányvállalata, a RAI Group már beadta egy márkára, a VUSE Solo-ra vonatkozó PMTA-pályázatát, és jó úton halad, hogy a VUSE portfólió fennmaradó tagjaira is benyújtsa pályázatait még a 2020. májusi határidő előtt. Biztosak vagyunk abban, hogy - ahogyan azt a PMTA-folyamat megköveteli - az összes termékről bebizonyosodik, hogy alkalmas a közegészség védelmére" - mondta el a vezérigazgató. Hozzátette azt is: továbbra is együtt fognak dolgozni az FDA-vel annak érdekében, hogy a fogyasztók minőségbiztosított termékekhez férhessek hozzá.