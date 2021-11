Így látja a világot a szendvicsgeneráció

Az aktív felnőttkor több korosztályát fogja át a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ezer fős, reprezentatív generációs kutatása. A 25 és 45 év közöttiekre kiterjedő, nagyszabású felmérés a megkérdezetteknek a munkájukkal és karrierjükkel, az élvezetet okozó tevékenységekkel, a környezetükkel, valamint a technológiai innovációval összefüggő attitűdjeit vette górcső alá. A kutatás legfontosabb megállapítása, hogy az Y-ok mellett fiatalabb X-ekből és idősebb Z-kből álló úgynevezett szendvicsgeneráció tagjai rendkívül megosztottak és sokféleképpen látják a világot.

Nem mindig választják az egészséges életmódot

A szendvicsgeneráción belül jelentősen átalakult az élvezeti cikkek fogyasztása, bár az ártalomcsökkentés és egészséges életmód felé történő elmozdulás erőteljesen megosztja még a korosztályt. A megkérdezettek közül alig többen preferálják az alkoholmentest az alkoholtartalmú itallal szemben, szinte ugyanannyian választották az egészségesebb ételt az inkább finommal szemben és ez a feleződés tapasztalható a hagyományos és a kevésbé káros dohánytermékeket választóknál is.

Habár fontosnak tartja, a szendvicsgeneráció nem mindig él egészséges életmódot. Fotó: Getty Images

A kutatásból kiderül, hogy a 25-45 év közötti felnőttek számára fontos ugyan a környezettudatosság, de azért jól látszik az is, hogy a személyes érdekek több esetben felülírhatják ezt.

A szelektív hulladékgyűjtés kimagasló a körükben (72 százalék) ezt választja a vegyeset megjelölő 6 százalékhoz képest), a csomagolásmentes termékeket is többen részesítik előnyben, mint a csomagoltakat (42 vs 15 százalék), az üveget a műanyagnál (57 vs 7 százalék), a megújuló energiaforrásokat a kimerülőknél (60 vs 7 százalék).

Éles döntési helyzetekben azonban fordul a kocka: a saját autó előnyt élvez az autómegosztással szemben (64 vs 11 százalék), a saját gépjármű a tömegközlekedéssel (53 vs 13 százalék), a nem bio termékek a biokkal szemben (68 vs 11 százalék).

Jól érezhető a pandémia hatása is ebben a széles korcsoportban: ha filmnézés kerül szóba, akkor mozi helyett inkább otthon (48 százalék), ha szabad este, akkor is inkább otthon nyugalomban (48 százalék), mint bulizva, ha edzés, akkor inkább szabadtéren (47 százalék) mint edzőteremben. Miközben a sportot többre értékelik az élvezeteknél (33 vs 20 százalék), abban nincs egyetértés, hogy koncertre (31 százalék) vagy házibuliba (27 százalék) jobb-e menni.