Humanoid robot segíti az idősek gondozását

A cég bejelentette, hogy négy modellje, köztük a 2016-ban kifejlesztett Sophia tömegtermelését kezdik el 2021 első felében. Mint a vállalat laboratóriumában szervezett bemutatón Sophia elmondta: az olyan szociális robotokat, mint ő, a betegek és idősek gondozásába lehet bevonni. A kommunikációban és a kezelésekben is segíteni tud, emellett "társadalmi stimulációt képes nyújtani nehéz körülmények között is" - tette hozzá. David Hanson, a vállalat alapító igazgatója hangsúlyozta: a koronavírus-járvány megmutatta, hogy szükség van a nagyobb mértékű automatizálásra az emberek biztonsága érdekében. Hanson szerint a robotok nemcsak a pandémia idején az egészségügyben szolgálhatnak megoldásokkal, hanem a kereskedelemben és a légitársaságoknál is a vásárlók segítségére lehetnek.

A szociális robotok az emberek biztonságát segítik a járvány idején. Fotó: Getty Images

A járvány közelebb hozza az embereket és a robotokat

Mivel Sophia és a Hanson más robotjai humanoid külsejűek, az ilyen időszakokban, mikor az emberek elmagányosodnak és társadalmilag elszigetelődnek, különösen hasznosakká válhatnak - mutatott rá az igazgató. Hanson már idén sok ezernyi robotot akar eladni, kisebb és nagyobb méretben. A pontos adatokat azonban nem hozták nyilvánosságra. Johan Hoorn professzor, akinek kutatásai egyebek mellett Sophia létrehozásához vezettek, elmondta, hogy miközben a technológia még gyermekcipőben jár, a pandémia felgyorsíthatja az emberek és robotok közötti kapcsolat fejlődését. A hongkongi Politechnikai Egyetem professzora szerint a világjárvány hozzájárul, hogy hamarabb a piacra kerülhessenek a robotok, mert az emberek felismerik, hogy nincs más lehetőség. A Hanson Robotics idén egy Grace nevű robotot is bemutat, amelyet kifejezetten az egészségügyi szektor számára terveztek.

Más területeken is segítenek

Az ágazat más nagy szereplői is segítettek a pandémia elleni küzdelemben. A SoftBank Robotics vállalat Pepper nevű robotját a maszkviselés ellenőrzésére fejlesztették ki, Kínában pedig a CloudMinds vállalat segítette egy robotvezérlésű kórház felállítását, amikor a járvány kitört Vuhanban. A robotok alkalmazása már a pandémia előtt is felszálló ágban volt. A Nemzetközi Robotikai Szövetség jelentése szerint 2018 és 2019 között a professzionális szolgáltatórobotok értékesítése 32 százalékkal nőtt, és elérte a 11,2 milliárd dollárt (3 289 milliárd forintot). Azoknak, akik az említett érzékeny feladatok ellátásában dolgozó robotoktól esetleg tarthatnak, Sophia válaszul Roosevelt amerikai elnök ismert mondását idézte: "Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem".